Tensión e insultos tras el Andorra-Cultural: "Eres un payaso"

El FC Andorra evitó ayer sábado la derrota frente a una Cultural Leonesa que se adelantó en la primera mitad. Fue Josep Cerdà quien, a la hora de juego, igualaría el tanto inicial de Luis Chacón en un duelo de tensión entre dos conjuntos que pelean por huir de la zona baja en LaLiga Hypermotion.

El nerviosismo vivido durante el encuentro se trasladó incluso al túnel de vestuarios. Según reflejó el colegiado en el acta del partido, tuvo lugar tras el mismo una discusión entre los técnicos de ambos equipos. Carles Manso, entrenador del Andorra, se enzarzó con José Ángel Cuco Ziganda, preparador de la Cultural, en una conversación subida de tono en la que, según el árbitro, no hubo insultos.

"El entrenador don Carles Manso Rubio fue amonestado, a instancias de mi árbitro asistente número uno, por discutir con el entrenador adversario, sin que mediara insulto ni amenaza. Los hechos ocurrieron una vez finalizado el partido, en el túnel de vestuarios", explica Saúl Ais Reig, mismas líneas que dedica en el acta al entrenador de la Cultural Leonesa.

Pese a que ambos entrenadores vieron la tarjeta amarilla, más llamativa todavía fue la expulsión de uno de los fisioterapeutas de la entidad tricolor. Pere Tarradellas Ricart, miembro del staff técnico de Carles Manso, se dirigió al propio Ziganda leonés llamándole "payaso".

"Eres un payaso", refleja literalmente el acta. Una conducta que supuso la cartulina roja directa: "Esta acción se produjo con posterioridad al incidente anteriormente descrito y también en el túnel de vestuarios".