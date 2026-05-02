FC ANDORRA
La sanción a Gerard Piqué y Jaume Nogués puede ser histórica: "En otro país os reventarían; ojalá tengáis un accidente"
El colegiado Ena de Wolf, que reflejó en el acta del partido insultos y amenazas de varios miembros de la directiva del Andorra, añadió luego un anexo con comentarios gravísimos y un intento de agresión del presidente Ferran Vilaseca
El Andorra-Albacete disputado este viernes va camino de ser uno de los partidos más polémicos de la temporada en LaLiga Hypermotion. El arbitraje enfadó a todos y cada uno de los estamentos del club tricolor, que sobrepasó los límites con amenazas recogidas en un acta surrealista a la que el colegiado decidió añadir un anexo que podría suponer una sanción durísima para Gerard Piqué.
El dueño del Andorra realizó varios comentarios hacia el colegiado Alonso de Ena "durante el descanso", mientras que otros directivos o miembros del club se dirigieron a los asistentes: "Eres el peor linier de la categoría". "Nos los habéis traído expresamente a pesar de escribir una carta a la RFEF. ¡Sinvergüenzas!", dijo Jaume Nogués, director deportivo.
La polémica no terminó ahí, puesto que Gerard Pique publicó luego un tweet cargando contra la Federación por la designación de un colegiado que, según el club del Principado, debería ser vetado de Andorra. Y por si fuera poco... el árbitro añadió luego un anexo al acta con amenazas gravísimas, que podrían costarle muy caras a la entidad andorrana, reincidente en este tipo de polémicas.
El anexo al acta
La persecución de Gerard Piqué y Jaume Nogués a los colegiados del partido no concluyó con el pitido final ni en la zona de vestuarios, sino que se alargó en tono amenazante hasta el parking de las instalaciones. Allí, el que fuera jugador del FC Barcelona espetó frases como "en otro país os reventarían".
"Una vez abandonado el vestuario y dirigiéndonos al parking con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Andorra presentes en todo momento, Gerard Pique y Jaume Nogués se dirigieron a nosotros realizando de forma continuada protestas a decisiones arbitrales acontecidas en el partido. Además, Gerard Pique dijo: 'Salid escoltados no os vayan a agredir'", arranca el anexo.
Y prosigue con un intento de agresión del presidente del club: "Ya estando en la zona del parking el presidente del FC Andorra, Ferrán Vilaseca, se acercó a escasos centímetros del Delegado Informador empujándole con su pecho, cerrando el puño y levantándolo con intención de golpear, siendo detenido por la fuerza pública".
Una vez los árbitros ocupaban su lugar en el vehículo, fueron Jaume Nogués y Gerard Piqué quienes quisieron tener la última palabra. El director deportivo "se dirigió a nosotros diciéndonos: 'Ojalá tengáis un accidente'"; mientras que Piqué le soltó al Delegado Informador un "en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".
"Asimismo, mencionar que durante todo lo ocurrido estuvo presente el Delegado local, Cristian Lanzarote, persona que se dedicó a realizar comentarios aumentando la tensión existente y no cumpliendo con sus funciones", concluye el anexo.
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