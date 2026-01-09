Refuerzo de invierno de lujo para el Andorra

El FC Andorra y el Racing de Santander han llegado a un acuerdo para la cesión del delantero Yeray Cabanzón hasta final de temporada. El club tricolor se guarda una opción de compra no obligatoria para el próximo mes de junio.

Yeray es un futbolista formado en las categorías inferiores del Racing de Santander, ha disputado 161 minutos en 10 partidos esta primera mitad de la temporada de LaLiga Hypermotion 2025/26. De hecho, participó unos minutos en la victoria del FC Andorra en El Sardinero.

Sin embargo, lo que los aficionados tricolores recordarán de él es su paso por la Ponferradina. En el conjunto del Bierzo, Yeray jugó una temporada y media, convirtiéndose en un jugador clave en el equipo que se enfrentó al Andorra en la final del play-off de ascenso el pasado mes de junio.

Yeray, por ahora, no estará disponible para el próximo partido del equipo de Carles Manso este sábado ante la Cultural Leonesa.

Además, el club cántabro, en sus redes sociales, ha confirmado que el portero búlgaro Plamen Andreev ha finalizado su cesión al Racing "por decisión de su club de origen", el Feyenoord (Países Bajos).

El Racing desea al guardameta "la mejor de las suertes en su futuro tanto profesional como personal".

Enero, dedicado a la lucha contra el cáncer

El mes de enero estará dedicado a la lucha contra el cáncer. En una nueva edición de la iniciativa 'Un equip, una comunitat', el club centrará el primer mes del año en visibilizar esta enfermedad. En colaboración con la Asociación Andorrana contra el Cáncer (Assandca), se impulsarán diferentes acciones para dar visibilidad a la causa y poner en valor la labor que se realiza en este ámbito.

A partir del próximo partido frente a la Cultural Leonesa, el primero del año que se disputará en el Principado, el capitán del equipo lucirá un brazalete solidario en apoyo a la causa. Dicho brazalete le será entregado antes del encuentro, en un acto que servirá como pistoletazo de salida a todas las iniciativas previstas durante el mes.

Marc Domènech y Manu Nieto serán los dos embajadores de esta campaña, y sus camisetas se sortearán en el último partido del mes en el estadio. Con esta acción, el FC Andorra refuerza su voluntad de consolidarse como un club de referencia social en el país, comprometido con el territorio y con las personas que forman parte de él.