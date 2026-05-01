Piqué vuelve a explotar contra el arbitraje: “No tiene el nivel y tiene un tema personal contra nuestro club”

El FC Andorra cayó derrotado en casa ante el Albacete Balompié en un encuentro marcado no solo por el resultado, sino también por un nuevo episodio de polémica arbitral con Gerard Piqué en el centro de la escena. Según refleja el acta, el propietario del club realizó comentarios dirigidos al colegiado Alonso de Ena en relación con su actuación durante el partido.

En el apartado de Otras Incidencias, el acta recoge en primer lugar una conversación durante el descanso: "Durante el descanso del partido, antes de salir al terreno de juego y encontrándome en el túnel de vestuarios, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a mi persona realizando objeciones de carácter técnico en relación con mi actuación arbitral".

El informe arbitral continúa describiendo momentos posteriores al final del encuentro, con especial dureza en el relato de lo sucedido en el túnel de vestuarios. En ese tramo se detalla la intervención de varios miembros del club: "Una vez finalizado el partido, en el túnel de vestuarios, D. Cristian Lanzarote Abenoza se dirigió a mi asistente n° 1 en los siguientes términos: "Eres el peor asistente de la categoría", reiterando dicha expresión hasta en cinco ocasiones".

"De forma inmediatamente posterior, mientras me dirigía al vestuario arbitral permaneciendo aún en el túnel, el director deportivo del FC Andorra D. Jaume Nogués, se dirigió a mi persona en los siguientes términos: "Nos lo habéis traído expresamente a pesar de escribir una carta a la federación", "¡Sinvergüenzas!", prosigue.

El episodio más grave, según el colegiado, llega justo a continuación y vuelve a señalar directamente a Piqué: "En ese mismo instante, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito hacia mi persona en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara y a lo largo del túnel hasta la entrada del vestuario arbitral, protestando y realizando objeciones sobre mi actuación. Justo al entrar al vestuario, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito en los siguientes términos: "¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!".

Tras conocerse el contenido del acta, el propio Piqué ha reaccionado a través de un mensaje en la red social X, donde ha dado su versión de lo ocurrido y ha cargado con dureza contra el estamento arbitral: "Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club. Cada club paga más de 470.000 euros anuales para que la Segunda División cuente con más de 20 árbitros para la categoría. ¿Cómo es posible que un árbitro que arbitró recientemente a ambos equipos vuelva a ser designado en un espacio tan corto de tiempo, después de nuestra petición por carta? Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por “protestar” con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten".

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Un nuevo episodio que vuelve a colocar al FC Andorra en el centro del debate arbitral y que promete traer consecuencias disciplinarias en los próximos días, a la espera de la valoración del Comité de Competición.