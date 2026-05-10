Piqué saca de nuevo la manita... ¡en el día del Clásico!

A Gerard Piqué le gustan las 'manitas'. Desde aquel 29 de noviembre de 2010, noche en la que el Barça de Pep Guardiola humilló al Real Madrid de José Mourinho en el Camp Nou con un incontestable 5-0, el gesto abriendo los cinco dedos de la mano es 'propiedad' del exjugador catalán. Casualidades de la vida, este domingo el Barça puede ganar la Liga en el Camp Nou ante el Real Madrid.

El Barça cumplía 111 años de historia y a la fiesta se apuntó hasta el canterano Jeffren, autor del definitivo 5-0. Fue la noche en la que Sergio Ramos perdió los nervios, agrediendo a Leo Messi con una vergonzosa patada que demostró que aquel conjunto era terriblemente inferior al culé. El gesto de Piqué fue el cierre perfecto a una victoria inolvidable.

Gerard Piqué, haciendo la manita en el Camp Nou / SPORT

Ha llovido desde entonces. Casi 16 años. Se dice rápido. Y Piqué, que sigue ligado al fútbol profesional como máximo accionista del Andorra, sigue dando de qué hablar. La semana pasada fue el gran protagonista de la actualidad deportiva en España por la dura sanción que le impuso Disciplina tras la derrota del Andorra ante el Albacete, por dirigirse al colegiado “en actitud amenazante”. Le cayeron seis partidos de sanción e inhabilitación por dos meses, además de una multa al club de 1.500 euros y la clausura parcial del recinto deportivo por dos partidos.

No obstante, nada de esto impidió al exfutbolista catalán disfrutar en el estadio de una gran goleada de su Andorra ante la UD Las Palmas, partido en el que las cámaras de televisión tenían una misión clara: no perderse nada de lo que pudiera hacer en la grada.

Tras el partido también fue protagonista, sacando a pasear su famosa 'manita'. En la previa, la UD Las Palmas tiró de sarcasmo y transformó la 'manita' de Piqué en una mano haciendo el número tres, acompañada del siguiente mensaje: “Buenos días, afición. Toca competir, luchar y dar otro paso juntos. Está en nuestra manita. #PiqueSano”. Una vez finalizado el choque, el Andorra se la devolvió con el mismo humor. La respuesta fue una imagen de Piqué haciendo la 'manita' y un mensaje claro: “Parece que al final no”.

Cabe recordar que la sanción e inhabilitación a Gerard Piqué no le impide acceder a los estadios de fútbol. El exjugador del Barça es el máximo accionista del club y siempre ha seguido los partidos de su equipo desde una zona privada de Encamp, no en el palco, como sucedió ante el cuadro canario.

El castigo que recibió Piqué le impide representar al Andorra en actos institucionales o de LaLiga, pero durante estos dos meses podrá seguir disfrutando tranquilamente de su equipo como lo hizo con el 5-1 a Las Palmas.

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Esta vez estuvo acompañado de Jaume Nogués (director deportivo), Carlos Manso (entrenador) y algunos familiares. El palco y las zonas VIP del estadio estuvieron cerrados por la mencionada sanción ante el Albacete, cumpliendo de este modo con el castigo impuesto por Disciplina.