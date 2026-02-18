FÚTBOL CATALÁN
Piqué se interesa en la adquisición del CE Manresa
El propietario del FC Andorra quiere invertir en el CE Manresa, que celebra su 120º aniversario
Gerard Piqué quiere seguir expandiendo su Andorra por el fútbol catalán. En junio de 2024, el empresario catalán fusionó el Gimnàstic Manresa y el Artesa de Lleida para crear el filial del club tricolor, con sede en Manresa, donde, desde el 2020, el Andorra tiene un acuerdo de afiliación con el equipo manresano para tratar de potenciar la cantera andorrana.
Sin embargo, se ha producido un giro inesperado en las últimas horas. Según avanza 'Esport3', Piqué se ha interesado por el otro equipo de la capital del Bages: el Centre d'Esports Manresa, rival histórico del Gimnàstic.
La entidad lleva tiempo buscando accionistas que aporten solvencia para competir en categorías tan exigentes como Tercera y Segunda RFEF. En ese contexto encaja la figura de Piqué. Las negociaciones estarían avanzadas, aunque fuentes cercanas al CE Manresa insisten en que "no hay nada cerrado" y que siguen en conversaciones con "diferentes inversores, tanto de dentro como de fuera del país".
El Centre d’Esports está viviendo un curso ilusionante. En pleno 120º aniversario, el conjunto rojiblanco se ha convertido en una de las revelaciones del grupo 5 de la Tercera RFEF, que colidera empatado a puntos con el Badalona. Un gran momento deportivo que coincide con movimientos en los despachos tras la aprobación, hace año y medio, de su conversión en Sociedad Anónima Deportiva.
Este sábado, el Nou Congost será una fiesta. El conjunto 'bagenc' recibe al Tona en un partido crucial para seguir en la lucha por el ascenso a Segunda RFEF. El encuentro coincidirá con la Festa de la Llum y los actos conmemorativos de sus 120 años de historia. Por ello, las entradas serán gratuitas. Todo esto en medio de los rumores sobre la adquisición de la entidad por parte de Gerard Piqué.
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- Benfica - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de la Champions League
- El CTA admite un posible error arbitral en el Girona - Barça
- Manolo Lama, contundente: 'Flick se ha vuelto loco
- Míchel opina sobre el pisotón de Echeverri a Koundé: 'Va al juego. Si pita falta en el campo vale, pero si entra el VAR, me parece un error
- Iturralde, tras los fallos garrafales de Soto Grado en el Girona - Barça: 'El CTA lo tiene que explicar
- El exárbitro Estrada Fernández, indignado tras la polémica del Girona-Barça: 'Se amenazó a los árbitros
- Contundente mensaje de Raphinha: 'Es duro jugar cuando las reglas son diferentes si es a favor o en contra