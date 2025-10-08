Piqué carga contra el arbitraje: "Esto es una puta vergüenza"

El FC Andorra vio frenada su buena dinámica en LaLiga Hypermotion con la derrota frente al Leganés del pasado sábado. Pese al tanto de Gaël Alonso en los minutos finales, los del Principat perdieron por la mínima por los goles de Duk y Naím García al inicio de la segunda mitad.

El partido no estuvo exento de polémica, con diferentes decisiones del árbitro muy controvertidas que no gustaron en absoluto al cuadro local. En ese sentido, según el acta del colegiado Saúl Ais Reig, se produjeron varios altercados en la zona de vestuarios, donde estuvieron implicados el analista del Andorra y Gerard Piqué, presidente del club.

En el acta, el colegiado alicantino informa de que “una persona situada en el túnel de vestuarios, posteriormente identificada como Julián Ezequiel Pedernera Escurti, analista deportivo del FC Andorra, se dirigió a mi asistente número uno diciendo: ‘Sois unos sinvergüenzas’”.

Además, detalla la participación del exfutbolista y actual dirigente del Andorra. "Posteriormente, ya dentro del vestuario arbitral, se escucharon varios golpes fuertes en la puerta. Al abrirla, se identificó a don Gerard Piqué Bernabéu, quien manifestó: ‘Esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta’", recoge.

Después de la sanción de 15.000 euros impuesta por los altercados del enfrentamiento contra el CD Mirandés, en los que también estuvo involucrado Gerard Piqué, así como el director general, Jaume Nogués, y el responsable del primer equipo, Carles Manso, todo apunta a que el Andorra tendrá que hacer frente a una nueva sanción.

En esa ocasión, Piqué no pudo ser sancionado porque no está federado, un factor que impide la aplicación de sanciones según el artículo 3 del Código Disciplinario de la RFEF. De esta manera, el presidente de los del Principat tampoco podrá ser sancionado tras el episodio contra el Leganés.