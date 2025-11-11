Minsu, la joya del Girona que brilla en Andorra

Desde el 27 de septiembre, el Andorra no gana en LaLiga Hypermotion. Los de Ibai Gómez gozaron de un inicio brutal en liga, pero la actualidad no acompaña con resultados, acumulando tres derrotas y tres empates en los últimos seis duelos del campeonato doméstico.

No obstante, aún ha tenido tiempo el equipo que preside Gerard Piqué para las buenas noticias. Una, la de la victoria ante el Valle Egüés para clasificar a la próxima ronda en Copa del Rey. Y otra, el presente brillante de Minsu, la gran figura del equipo tricolor.

PASO ADELANTE EN EL PRINCIPADO

Su gol ante el Huesca fue el tercero para él en lo que va de la temporada, apuntándose también otras tres asistencias, o lo que es lo mismo: seis intervenciones en los 16 tantos que suma el equipo andorrano, el 37,5%. El de Gwangju, de la quinta del 2006, hace gala de sus principales virtudes en Encamp: regates eléctricos y siempre con la portería entre sus objetivos.

Prueba de ello fue el golazo que se apuntó para abrir la cuenta ante el Huesca en El Alcoraz, recibiendo y sacando un disparo muy certero para encaminar lo que parecía una victoria, pero terminó siendo un empate. El cedido por el Girona está cumpliendo con creces las expectativas del préstamo con el que pretendían que creciera como futbolista en la siempre complicada Segunda División.

El extremo, con contrato en el equipo gerundense hasta 2027, es uno de los futbolistas que más partidos ha disputado esta temporada, con 13. Solo le superan Lautaro del León y Marc Doménech, ambos con 14. Y, en goles, el segundo máximo goleador (3) del equipo de Ibai Gómez, por detrás de Dani Villahermosa (4).

El Albacete, 14º clasificado, será el próximo juez del Andorra, que espera reencontrarse con el camino a la victoria de la mano de su figura, un Minsu que es una de las principales esperanzas para recomponer el camino.