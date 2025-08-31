Min-su y el Andorra siguen en línea ascendente

El Andorra sumó su segunda victoria consecutiva para continuar invicto en la Liga Hypermotion al superar este domingo por 2-1 al Burgos.

Los de Ibai Gómez se adelantaron en el primer tiempo con un gol de Kim Min-su y después Marc Domènch marcó el 2-0 cuando más lo merecía el Burgos, que encajó la primera derrota del curso.

Se enfrentaron dos estilos antagónicos y se notó desde el principio. El Andorra tuvo el balón y lo movió de lado a lado y el Burgos esperó encerrado atrás intentando aprovechar algún contragolpe.

A los primeros minutos les faltó ritmo y sólo hubo una oportunidad clara de gol, en el 8, cuando un error en la salida del balón de Marc Domènech y 'Petxa' no lo aprovechó Ínigo Córdoba.

En el minuto 28, Kim Min-su probó un disparo cruzado que no encontró portería y en el 32 Cantero firmó su primera intervención, en una falta indirecta lejana con un remate de Sergio Molina que el portero envió a córner.

En el minuto 41 llegó el 1-0. Una pérdida en el medio del campo de 'Fer' Niño la aprovechó Dani Villahermosa, que asistió a Kim Min-su y éste, con un tiro raso y cruzado, batió a Ander Cantero.

En la reanudación, al buen inicio del equipo de Luis Miguel Ramis sólo le faltó el gol. El Burgos estuvo a punto de marcar el empate a los 20 segundos con un remate de cabeza en plancha de Curro, que salió fuera, cuando estaba totalmente solo cerca del área pequeña.

Los visitantes continuaron en busca del empate e Iván Chapela se topó con 'Yaako' y después el joven portero húngaro atajó un disparo lejando de Aitor Córdoba.

En el minuto 52, cuando mejor jugaba el Burgos, Min-su se inventó una jugada por la banda izquierda en dirección al centro y asistió a Marc Domènech, que marcó con un tiro cruzado.

Cinco minutos después, Fer Niño recortó la diferencia con un remate cruzado que superó a Yaako.

El Burgos, con los cambios, mejoró y fue a por el empate, pero no creó ninguna ocasión clara de gol ante un Andorra que se defendió bien y supo sufrir.