LALIGA HYPERMOTION
Min-su y el Andorra siguen en línea ascendente
El Andorra firma su segunda victoria seguida esta temporada en Segunda División
EFE
El Andorra sumó su segunda victoria consecutiva para continuar invicto en la Liga Hypermotion al superar este domingo por 2-1 al Burgos.
Los de Ibai Gómez se adelantaron en el primer tiempo con un gol de Kim Min-su y después Marc Domènch marcó el 2-0 cuando más lo merecía el Burgos, que encajó la primera derrota del curso.
Se enfrentaron dos estilos antagónicos y se notó desde el principio. El Andorra tuvo el balón y lo movió de lado a lado y el Burgos esperó encerrado atrás intentando aprovechar algún contragolpe.
A los primeros minutos les faltó ritmo y sólo hubo una oportunidad clara de gol, en el 8, cuando un error en la salida del balón de Marc Domènech y 'Petxa' no lo aprovechó Ínigo Córdoba.
En el minuto 28, Kim Min-su probó un disparo cruzado que no encontró portería y en el 32 Cantero firmó su primera intervención, en una falta indirecta lejana con un remate de Sergio Molina que el portero envió a córner.
En el minuto 41 llegó el 1-0. Una pérdida en el medio del campo de 'Fer' Niño la aprovechó Dani Villahermosa, que asistió a Kim Min-su y éste, con un tiro raso y cruzado, batió a Ander Cantero.
En la reanudación, al buen inicio del equipo de Luis Miguel Ramis sólo le faltó el gol. El Burgos estuvo a punto de marcar el empate a los 20 segundos con un remate de cabeza en plancha de Curro, que salió fuera, cuando estaba totalmente solo cerca del área pequeña.
Los visitantes continuaron en busca del empate e Iván Chapela se topó con 'Yaako' y después el joven portero húngaro atajó un disparo lejando de Aitor Córdoba.
En el minuto 52, cuando mejor jugaba el Burgos, Min-su se inventó una jugada por la banda izquierda en dirección al centro y asistió a Marc Domènech, que marcó con un tiro cruzado.
Cinco minutos después, Fer Niño recortó la diferencia con un remate cruzado que superó a Yaako.
El Burgos, con los cambios, mejoró y fue a por el empate, pero no creó ninguna ocasión clara de gol ante un Andorra que se defendió bien y supo sufrir.
- Locura final por Isak: ¡acuerdo por 150 millones!
- Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Gavi
- Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
- Mercado agónico sin 1:1: el Barça repite la fórmula de 2022
- Real Madrid - Mallorca: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
- Máxima tensión: el Barça, en vilo por Fermín
- El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
- El calendario completo del FC Barcelona en la Champions 2025/26