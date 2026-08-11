Lautaro Spatz: "Gerard Piqué era uno de mis ídolos y él me llamo para ficharme"

Lautaro Spatz, nuevo defensa central del FC Andorra, explicó que "Gerard Piqué", que "era uno de" sus "ídolos" y fue quien lo "llamó para" ficharlo, decantó la balanza para aceptar la oferta del FC Andorra.

El argentino, nacido en Buenos Aires hace 24 años, llega procedente del Villarreal B y podrá debutar en la Liga Hypermotion. Se formó en las categorías inferiores del Puerto Malagueño, el Elche y el Cádiz, club con el que llegó a debutar con el primer equipo, antes de pasar por el Montevideo City Torque, el Antequera y el Algeciras antes de recalar en el filial del Villarreal.

"Fue totalmente inesperada la llamada del FC Andorra en verano y me genero muchísima ilusión desde el principio. Las ganas que mostraron me ayudaron a decidirme y se cerró todo bastante rápido", dijo.

El defensa central disputó 31 partidos, anotó tres goles y repartió una asistencia, consolidándose como una de las piezas más destacadas del conjunto castellonense, el filial 'groguet'. Además esta pretemporada la realizó con el primer equipo del Villarreal por las bajas de los mundialistas.

"Ha sido una pretemporada distinta y no sabíamos cuáles serían los tiempos de mi llegada ya que me pidieron que me quedara unos días con el primer equipo por las bajas de los jugadores que disputaron el Mundial. Esa llegada se retraso y estuve más tiempo de lo previsto. Yo tenía muchas ganas de estar aquí, pero también es verdad que entrene con los mejores en el Villarreal y me ayudo a dar el salto", dijo.

"El estilo de juego del FC Andorra es buenísimo y me hace sentir cómodo ya que tengo capacidad para defender lejos de la porteria. Además me encanta ganar los duelos", declaró Spatz, cuyo bisabuelo fue un mítico jugador de Boca Juniors, Alfredo Garasini, que ganó 9 títulos..

Éste será su debut a nivel profesional después de acumular 86 partidos en Primera RFEF con 8 goles y 43 en Segunda RFEF.

"Estoy cumpliendo un sueño por jugar en el fútbol profesional y en una liga súper-fuerte como la segunda división. Estoy ya cerquita de primera y el fútbol es muy dinámico. Nunca se sabe dónde vas a estar, pero Andorra es un sitio que me acerca a primera. Aquí me quieren y me lo demuestran", afirmó.

También elogió a Gerard Piqué, el máximo accionista y también máximo responsable del equipo técnico. "¿Imaginaros que se siente cuando te llama uno de tus ídolos? Decanto la balanza. También me gustan mucho Otamendi, 'Cuti' Romero, Mascherano o Puyol".

Aprovechó para hablar del último fichaje del FC Andorra: Hugo López, compañero suyo en el Villarreal B. "Me hace mucha ilusión su fichaje. Es un buen 'pibe' y nos aportará capacidad de recibir entre líneas y también con sus controles orientados. Le puede ir bien dar este paso".

Lautaro Spatz tiene claro lo que va aportar en la defensa del FC Andorra: "Liderazgo; y lo haré con la máxima naturalidad. No será algo forzado y será muy natural".

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Eso sí, aquí se ha encontrado con un Gerard Piqué que también hace de entrenador. "Lo veo totalmente normal ya que también está Carles Manso y yo me apoyo en los dos. Todo el cuerpo técnico te ayuda a mejorar", sentenció.