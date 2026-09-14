Lautaro de León ya amenaza la historia goleadora del Andorra

Lautaro de León ya forma parte del selecto grupo de máximos goleadores del FC Andorra en el fútbol profesional. El delantero uruguayo marcó el único tanto del conjunto tricolor en la derrota ante la Real Sociedad B (1-3) y, con su primera diana de la temporada, alcanzó los nueve goles con el equipo en LaLiga.

El tanto llegó en la segunda mitad, después de que Carles Manso recurriera a Lautaro tras el descanso para intentar cambiar la dinámica de un encuentro que el Andorra tenía muy cuesta arriba. El atacante respondió recortando distancias a falta de unos veinte minutos, aunque el equipo no pudo completar la reacción.

Con esos nueve goles, Lautaro iguala a Carlos Martínez en el tercer lugar histórico de goleadores del Andorra en LaLiga. Por delante aparecen Iván Gil y Josep Cerdà, con diez, y Sinan Bakis, que lidera la clasificación con doce.

El registro adquiere todavía más valor por la trayectoria de Lautaro en el Principado. Nacido en Montevideo el 9 de febrero de 2001, el delantero se formó en Galicia y pasó por las categorías inferiores del Celta de Vigo, llegando a debutar con el primer equipo celeste en diciembre de 2020. Posteriormente tuvo experiencias en Segunda con el Cartagena y el Mirandés antes de incorporarse al Andorra.

Su llegada al conjunto tricolor se produjo en 2024, cuando el Andorra competía en Primera Federación. Allí tuvo un impacto inmediato: marcó 15 goles en la temporada del regreso del club al fútbol profesional, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas del equipo. En su primer curso en Segunda añadió otros seis tantos.

Ahora, en su tercera temporada como jugador del Andorra, Lautaro mantiene su peso dentro del proyecto. El club decidió conservar buena parte de su columna vertebral pese a una profunda remodelación de la plantilla, y el delantero uruguayo aparece entre los futbolistas llamados a dar continuidad al equipo de Carles Manso.

Su récord individual llega, sin embargo, en un momento complicado para el conjunto tricolor. La derrota ante la Real Sociedad B (1-3) fue la cuarta consecutiva y dejó al Andorra en la zona baja, pese a que el equipo está generando un elevado volumen de ocasiones. Ante el filial donostiarra llegó a realizar 23 disparos y generó 2,07 goles esperados, pero solo encontró la portería una vez, precisamente por medio de Lautaro.

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El uruguayo ya ha encontrado su primer gol del curso. Ahora el reto es que sus nueve tantos en la historia del Andorra no se queden únicamente como un dato estadístico y sirvan para ayudar a cambiar una dinámica que, por el momento, está castigando demasiado al conjunto tricolor.