Jordi Cano, nuevo fichaje del Andorra y máximo goleador de Primera Federación: "Mi objetivo principal es que el club consiga pronto el ascenso"

Jordi Cano, flamante fichaje del Andorra tras ser el máximo goleador de Primera Federación con el Europa, llega a LaLiga Hypermotion en una temporada que será su debut en la categoría. A sus 31 años, el delantero repasa para SPORT que supone para él haber alcanzado el fútbol profesional, así como sus objetivos individuales y los colectivos para la presente campaña.

¿Ya has asimilado el hecho de haber conseguido fichar por un equipo de Segundo División?

Al principio cuesta asimilarlo, yo empecé en segunda catalana, de las categorías más bajas del fútbol catalán. Al final, cuando estás en estas categorías lo ves muy lejos. Pero cuando picas mucha piedra y pasas momentos de todo tipo, al final te acaba llegando la oportunidad, si te lo trabajas.

Hablas de que en los inicios lo veías bastante lejos, ¿llegaste a pensar que quizá la oportunidad de jugar en una categoría profesional no llegaría?

Cuando hay temporadas en las que juegas menos lo ves más lejos. Pero yo soy una persona muy competitiva que cuando no juega quiere revertir la situación. A base de estos golpes duros las cosas acaban llegando.

¿En alguno de esos momentos llegaste a plantearte incluso dejar el fútbol y optar por otra vía, o es algo que nunca se te ha pasado por la cabeza?

Sí, se te pasa por la cabeza, especialmente cuando ya tienes una carrera universitaria, en mi caso la de educación primaria. Cuando juegas menos piensas que igual toca centrarse en lo laboral, pero al final yo tenía el sueño de intentar llegar lo más lejos posible y de poder vivir de un equipo profesional. La perseverancia te lleva a creértelo.

Jordi Cano, en el Andorra / FC Andorra

Vienes de marcar 25 goles en Primera Federación, lo que te sirvió para ser el pichichi de la categoría. ¿Hasta qué punto te ves capaz de replicar estas cifras en LaLiga Hypermotion?

Igual este año es difícil. Pero claro, si a mí me decían antes de empezar el año pasado que iba a meter esos goles también lo vería difícil. Mi objetivo principal es que el club consiga pronto el ascenso y lo otro es más secundario, pero como soy una persona muy competitiva, pues también me gustará hacer números.

El juego del Europa y el del Andorra es bastante distinto. ¿Dónde crees que puedes llegar a rendir mejor, en un equipo que pueda jugar más directo o en uno que busca más tener el balón y dominar los partidos desde la posesión?

El Andorra tiene un estilo de juego muy definido de posesión, pero conmigo en el campo ganaremos algo de profundidad y el juego puede ser más completo. Estoy en un equipo rodeado de jugadores que tienen un pie espectacular y la idea de juego se disfruta mucho, el equipo sale muy bien desde atrás y se planta en el área rival con facilidad.

Jordi Cano, celebrando un gol con el Europa / CE Europa

Entiendo que entonces no crees que vayas a tener mucho problema para adaptarte, ¿no?

No creo que haya problema. He estado en equipos que se basaban mucho en la posesión, pero mi intención es poder aportar mi granito de arena con mi propio estilo de juego.

¿Te da respeto el llegar a una categoría de este nivel con 31 años o lo ves como una oportunidad que quizá ha tardado en llegar, pero ha llegado cuando debía?

Me lo tomo como una oportunidad. He trabajado muy duro y para mí ahora toca disfrutarlo. Nunca me hubiera imaginado jugar en segunda y cada minuto que esté en el campo dejaré todo por este escudo. No quiero dejar pasar esta oportunidad de poder seguir creciendo.

¿Hablar de Primera División es algo que queda lejano o tienes el objetivo de llegar?

El club quiere estar pronto en Primera División, es verdad que hay equipos que cuentan con muchísimo más presupuesto que nosotros, pero el equipo está muy motivado, tiene mucha energía, hay gente joven con ganas de hacer cosas en el fútbol y nunca se sabe, ¿no? Ha habido casos de equipos que parecía que iban a luchar por la media tabla baja y al final han acabado haciendo grandes cosas. Desde la humildad se pueden hacer grandes cosas.

Jordi Cano, jugador del Andorra / FC Andorra

¿Qué crees que ha cambiado en Jordi Cano para poder llegar hasta aquí?

Pues lo que ha cambiado Jordi Cano en estos años es sobre todo la madurez. Cuando he dado el click de madurar lo más pronto posible, he estado más centrado en el fútbol y en trabajar más para el equipo. También te digo que sigo el mismo Jordi Cano de siempre en cuanto a dar profundidad y estar cerca del área.

Por último, me gustaría conocer cómo estás viviendo la situación del Europa con el Nou Sardenya, ¿cómo te gustaría que se terminara solucionando todo para tu ex equipo?

Sinceramente, creo que es un grave error por parte de la federación que el Europa no pueda jugar en su estadio. Muchos jugadores rivales que han venido a visitar el Nou Sardenya me han dicho que disfrutaron muchísimo. Deberían hacer un pensamiento porque este estadio tiene un aura y una vibra muy diferente al resto. Por el bien del fútbol creo que el Europa debería de jugar allí.