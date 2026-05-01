'JoGo' rompe la racha del Andorra y da la victoria al Albacete

Un gol de Jonathan Gómez 'JoGo', el norteamericano de orígen mexicano del Albacete Balompié, acabó con la racha victoriosa del Andorra. El partido tuvo un final polémico con las expulsiones del técnico Carles Manso y el entrenador de porteros Dani Ortiz ya que el gol llegó después de un pisotón reclamado por los locales y no señalado de José Lazo a Martí Vilà. A los del Principado les faltó el gol y acabaron con 21 remates para 5 de los de Alberto González.

El guión de partido se cumplió a la perfección. El Andorra tuvo el balón y el Albacete Balompié se defendió con solidez y bastante orden.

El dominio del equipo del Principado fue total y sometió a un Albacete muy defensivo. En el minuto 24, un centro por la izquierda de Martí Vilà lo remató Marc Cardona en el punto de penalti y Raúl Lizoain, bien colocado, paró sin problemas.

La única llegada del primer tiempo del Albacete Balompié llegó en el minuto 30 con un centro de Ález Rubio por la izquierda que remató con la mano Jefté, totalmente sólo, a fuera. Owono protestó el remate ya que el canario remató con la mano y recibió amarilla.

La respuesta de los locales llegó en la jugada siguiente con un centro de Carrique por la derecha y un remate de Marc Cardona que atajó en dos tiempos Raúl Lizoain.

Dani Villahermosa, en el partido del Andorra ante el Albacete / FC Andorra

En la reanudación, la lluvia se impuso y los dos equipos bajaron el ritmo.

En el minuto 77, Josep Cerdà recibió de Marc Domènech, driblo a Javi Moreno y su remate al primer palo lo rechazó Raúl Lizoain con el pie.

En el minuto 85, los de Alberto González lograron adelantarse en el marcador con un balón largo de Raúl Lizoain, José Lazo ganó en su duelo a Martí Vilà, el balón cayó a Fran Gámez después del resbalón de Gael Alonso y Owono rechazó el pase de la muerte, pero 'JoGo' marcó a puerta vacía. El VAR dio el gol como válido pese al pisotón de José Lazo a Martí Vilà.

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El árbitro expulsó a tres miembros del cuerpo técnico del FC Andorra por las protestas y en los minutos de descuento los locales reclamaron un penalti de Lorenzo Aguado por un empujón a Théo Le Normand.