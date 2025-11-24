Ibai Gómez, destituido: Piqué busca nuevo entrenador para su Andorra

Ibai Gómez ya es historia del FC Andorra. El entrenador vasco ha acordado de mutuo acuerdo con el club tricolor la rescisión de su contrato, dando así por finalizada su etapa al frente del primer equipo. Los malos resultados del club estos últimos meses han precipitado una decisión que obliga a Piqué y a la cúpula directiva a buscar un recambio en el banquillo cuanto antes.

La noticia saltaba este domingo por la noche, cuando el Andorra anunciaba en un comunicado el cese de su entrenador. Llegaba tras una dolorosa derrota este sábado contra el Castellón que era, a la postre, la octava jornada consecutiva del club tricolor sin conocer la derrota. Ibai Gómez, que llegó al Principado este verano, puso a disposición del club su cargo tras el partido: "Es muy probable que nos reunamos con el club y creo que es el momento de tomar una decisión después de lo que ha transmitido el equipo con esa falta de energía", anunciaba.

El octavo entrenador de la 'era Piqué'

Dicho y hecho; tras las reuniones mantenidas las horas posteriores se tomó la decisión de mutuo acuerdo de separar ambos caminos para tomar un cambio de rumbo que consolide al equipo en Segunda División. El conjunto del Principado regresó a la segunda categoría del fútbol español la pasada temporada después de que Beto Company enderezara un equipo en caída libre y ascendiera a través de los playoffs. En verano se decidió apostar por el perfil de Ibai Gómez, alguien sin prácticamente experiencia como entrenador en la élite pero con mucho futuro por delante.

Ibai Gómez, en el partido contra el Castellón / Andorra

No terminó de encajar el técnico vasco con sus jugadores a pesar del buen arranque de temporada. Los malos resultados estos últimos meses -el equipo no conoce la victoria en liga desde el pasado 27 de septiembre contra el Racing- han precipitado una decisión que nadie quería tomar, pero que ha terminado siendo inevitable. Ibai se marcha con 16 encuentros dirigidos con el Andorra, cinco victorias, cinco empates y seis derrotas, un balance que no ha sido suficiente para mantener su cargo antes de llegar al ecuador de la temporada.

Con todo, Gerard Piqué y su cúpula directiva deberán buscar un nuevo sustituto en el banquillo. Será el octavo entrenador del club tricolor desde que el exjugador del Barça se adueñara del club a finales de 2018. Gabri, Nacho Castro, Éder Sarabia, Toni Astorgano, Ferran Costa, Beto Company y ahora Ibai Gómez son los técnicos que han desfilado por el club del Principado estos últimos años y la presión recaerá ahora en el siguiente en venir, que llega con la complicada tarea de mantener al equipo en Segunda en la temporada del regreso a la categoría.

El comunicado oficial de la destitución de Ibai Gómez

El FC Andorra e Ibai Gómez han acordado, de mutuo acuerdo, dar por finalizada la etapa del técnico vasco al frente del primer equipo.

Tras analizar conjuntamente la trayectoria reciente del equipo y la necesidad de impulsar un cambio que permita afrontar con las máximas garantías lo que queda de temporada, ambas partes han coincidido en que esta es la decisión más adecuada en este momento.

Desde el club queremos destacar la predisposición de Ibai, que desde el primer instante ha situado el bien colectivo por delante de cualquier otra consideración, así como su profesionalidad, dedicación y compromiso durante toda su etapa en el Principado. Le deseamos mucha suerte y éxitos en su futuro personal y profesional.

De la misma manera, también queremos agradecer el trabajo realizado por su cuerpo técnico, formado por los asistentes Iñigo Larriqueta “Larri”, David Vinatea, el preparador físico Adolfo Madrid y el dietista Daniel Soriano.

A partir de esta mañana, el staff técnico del club asumirá la dirección de los entrenamientos y la preparación del partido del próximo viernes ante el Sporting de Gijón.