Hay lío con Piqué: "Se aproximó a escasos centímetros del asistente, a voz en grito y en actitud intimidatoria"

En el Andorra va todo sobre ruedas. Perdió el pleno de triunfos como local ante el Mirandés, pero el proyecto de Ibai Gómez carbura y ocupa la cuarta posición de la tabla de LaLiga Hypermotion con 11 puntos en su casillero y que se traducen en tres victorias, dos empates y una derrota. El acta del encuentro, sin embargo, expuso una bronca en el túnel de vestuarios del Estadio de la FAF con Gerard Piqué como gran protagonista.

El colegiado del partido, Alonso de Ena Wolf, dejó constancia de que, tanto el máximo accionista del Andorra como Jaume Nogues, director deportivo del club, increparon de forma agresiva a uno de sus asistentes y a él mismo.

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 05/02/2025.- Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, comparece en rueda de prensa este miércoles en la sede central de la entidad bancaria MoraBanc, en Andorra la Vella, para abordar la problemática con el Gobierno andorrano en relación al terreno de juego donde debe disputar los encuentros el club. EFE/ Fernando Galindo / Fernando Galindo / EFE

Este es el escrito íntegro de Alonso de Ena Wolf en el acta:

"Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente n°1 D. Jaume Nogues Llorens, a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: 'sois unos sinvergüenzas, esto es una vergüenza'. Esta situación conlleva a que D. Gerard Piqué Bernabéu se aproximó a escasos centímetros del asistente n°1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales".

Una bronca que no cesó, pues el team manager del Andorra también reprendió en el mismo túnel al juez de línea, tal y como recoge el documento: "D. Carles Manso Rubio se dirigió al mismo asistente n°1 en los siguientes términos: 'hijo de puta, hijo de puta". De Ena Wolf, asevera, asimismo, que Nogues y Piqué "se acercaron a mi persona, formulando objeciones arbitrales en tono amenazante". "En concreto, D. Jaume Nogues Llorens manifestó: 'menuda vergüenza, no tenéis vergüenza', a viva voz, debiendo ser nuevamente apartado por la Policía", concluye.