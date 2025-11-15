Un gol de Lazo premia al Albacete

Un solitario tanto de Lazo, en el minuto 53, hizo justicia en el duelo entre el Albacete y el Andorra en un partido dominado por el conjunto manchego que disfrutó de las mejores ocasiones a pesar de la posesión acaparada por los visitantes, en torno a un 67%, que no resultó efectivo en el marcador.

Los primeros instantes fueron de dominio andorrano, algo habitual en un equipo que suele amasar mucho el balón, aunque la primera gran oportunidad la gestaron entre Morci, Lazo y Riki para la escuadra local. Este último, de regreso a los campos tras cuatro partidos fuera por lesión, remató de manera acrobática un pase de Lazo. Aron evitó el gol con una doble intervención (min.12)

La del Andorra la protagonizó Villahermosa tras una completa jugada en la que el esférico se desplazó de un lado a otro del ataque azulón y tras la que el centrocampista foráneo lanzó un fuerte chut que Mariño repelió con una estirada clave (min.19). Comenzó a incomodar más al Albacete en los contragolpes y en uno de ellos Carrique, en el minuto 23, sirvió un centro al corazón del área pequeña local al que no llegó Manu Nieto.

Jefté, el ariete del Alba, disfrutó de una genial ocasión para inaugurar el marcador, pero su cabezazo, tras centro de Gámez desde la banda derecha, salió flojo y blocó el meta visitante sin problemas. Hubo que esperar hasta el final del primer tiempo para que el conjunto de casa volviese a asomarse con peligro sobre el área andorrana. Una jugada personal de Lazo concluyó con un centro al segundo palo que Morci no supo aprovechar con un remate acrobático, mal ejecutado y que salió fuera (min.44).

Tras el descanso, estuvo mucho más cerca de lograr gol el Albacete. Una falta lanzada de manera directa por Lazo tocó el larguero de la portería visitante y se marchó fuera, en una muestra de las intenciones de un equipo local que quería vencer a toda costa.

Morci, poco después, no aprovechó tampoco un contraataque comandado por Lazo que le dejó un balón claro para haber estrenado el marcador, pero prefirió hacerlo él en el minuto 53, tras encontrarse un balón suelo que aprovechó para superar a media altura al portero andorrano con un zurdazo muy elegante.

La posesión siguió en poder del cuadro andorrano, pero las oportunidades llevaba firma blanca. Higinio, tras revolverse en el área, se sacó un chut fuerte que repelió con una mano providencial Aron (min.69). El Andorra lo intentaba con Minsu, el mejor de los suyos, que ejecutó un disparo con rosca en el minuto 71 que no llegó a coger portería, y siete minutos después Mariño evitó el tanto de Lautaro con una mano decisiva, mandando a córner su chut.

También demostró su nivel el portero andorrano en una acción de Víctor Valverde, quién, tras un control orientado, lanzó un disparo seco y fuerte que Aron despejó a saque de esquina (min.81). Y salvador para la escuadra manchega fue Mariño, en el minuto 86, en una jugada visitante que finiquitó Lautaro y que el portero local taponó con una estirada y parada con sus dos guantes. Al final, triunfo justo de un Albacete más efectivo de cara a portería contraria frente a un Andorra al que le ha faltó profundidad en ataque.