Gerard Piqué lidera desde el césped el auge del FC Andorra y sueña con el ascenso a Primera

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra y también líder del equipo de trabajo técnico que cuenta con Carles Manso como cabeza visible, sueña con el ascenso a Primera División con su club a seis puntos del play-off de ascenso a falta de cinco jornadas.

"Si subimos a primera, el FC Andorra se adaptará como sea", aseguró en una ronda de entrevistas a los medios de comunicación del Principado.

El exjugador del Barça elogió a la plantilla que acumula cuatro triunfos consecutivos y que consiguió la permanencia a la Liga Hypermotion después de golear por 0-4 al Leganés.

"A nivel deportivo, el equipo es uno de los mejores de la categoria y lo está demostrando en cada partido. Lástima que puede que se nos haga la liga un poco corta y lo más normal será que no lleguemos para clasificarnos para el play-off, pero si no es este año será el siguiente. Nuestro objetivo es este y todos lo saben que somos muy ambiciosos. Puede que no nos toque aún, pero el objetivo a corto plazo es clasificarnos para el play-off de ascenso y ver si suena la campana", señaló el campeón del mundo con España en 2010.

Desde la marcha del técnico Ibai Gómez, él decidió dar un paso adelante y se puso al frente del equipo. Se viste de corto en los entrenamientos y dirige el equipo desde la grada contando con Carles Manso que es quien aporta el carnet de entrenador y está en el banquillo.

Sin carnet

Eso sí, no piensa en sacarse el título de entrenador como han hecho algunos de sus excompañeros como Xavi Hernández o Javier Mascherano. "El carnet de entrenador nunca ha sido mi ambición. Siempre he sentido muy mío el FC Andorra y quiero que siempre le vaya bien al club. Haré lo que sea para que funcione y entonces mi rol y mi capacidad para ayudar al equipo puede ser de cualquiera de las maneras. Al final, mi experiencia cuenta, mi manera de entender el fútbol y como creo que los jugadores piensan. De está manera creo que puedo ayudar a que tengan mejor rendimiento", explicó.

Y desde su llegada, el FC Andorra salió del descenso y alguno de los jugadores subió su nivel. "El equipo cambió la dinámica. Son muy buenos. Cuando uno es muy joven no se da cuenta de las capacidades que tiene y a veces puede tener dudas y piensa que la segunda división no es para él, es demasiado. Ahora, el jugador se ha convencido, se cree muy bueno y muchos de ellos están jugando a un nivel muy elevado y eso está ayudando a tener los resultados que estamos teniendo".

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, comparece en rueda de prensa este miércoles en la sede central de la entidad bancaria MoraBanc, en Andorra la Vella, para abordar la problemática con el Gobierno andorrano en relación al terreno de juego donde debe disputar los encuentros el club. EFE/ Fernando Galindo / Fernando Galindo / EFE

No quiso valorar la llegada de Jordi Alba en el CE Hospitalet ni tampoco la de Leo Messi en el Cornellà. Dos excompañeros suyos. "Creo que cada uno de ellos tiene su razón. En su momento, nosotros, entendimos que el FC Andorra era una oportunidad que no podamos dejar escapar. Queríamos estar involucrados en un club que tuviese el potencial de subir y ayudar a conseguir los objetivos. Miras atrás, siete años y medio que estamos en el club, y estamos orgullosos de la trayectoria que estamos teniendo".

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También pide ayuda institucional ya que es el único club, según él, que paga un alquiler para utilizar el Nou Estadi de la FAF en Encamp. "Es la realidad que tenemos en el país. Los otros 21 equipos con los cuales competimos en Segunda tienen estadios municipales y el Ayuntamiento de turno les pone todas las facilidades por tener un equipo en la élite".