Gerard Piqué no se pone techo: "Algún día se escuchará el himno de la Champions en Andorra"

Gerard Piqué afronta una nueva temporada al frente del FC Andorra con la misma ambición que ha acompañado al proyecto desde su llegada. El conjunto tricolor competirá por segundo curso consecutivo en Segunda División, una categoría en la que el exfutbolista considera que hablar ya de playoff sería prematuro, aunque mantiene intacta la aspiración de seguir haciendo crecer al club.

"Soy muy ambicioso, como cada temporada, pero hablar de playoff creo que es excesivo. Tenemos que hablar de hacer una gran temporada. Obviamente, no nos ponemos límites y tenemos que ser muy ambiciosos, pero de ahí a hablar de playoff queda muchísimo", explicó este jueves en un encuentro con los medios en Encamp. "Son 42 jornadas y sabemos lo complicada que es la Segunda División. Es muy larga, pasas por dinámicas positivas y negativas. Tenemos que aprender del año pasado. Arrancamos muy bien, después tuvimos una dinámica muy negativa que nos penalizó durante toda la temporada, pero la segunda vuelta fue muy buena. Los jugadores recuperaron la confianza y la afición volvió a disfrutar viendo que no solo se jugaba bien, sino que también se ganaba".

En este sentido, el directivo considera que se ha construido un equipo preparado para dar continuidad al crecimiento de la entidad: "Creo que tenemos un gran equipo. La dirección deportiva ha hecho un muy buen trabajo para sustituir a jugadores importantes que este año no continúan y estamos convencidos de que el equipo jugará y rendirá igual o mejor que el año pasado".

Las primeras semanas de pretemporada también han dejado buenas sensaciones al propietario del Andorra. "El equipo está compitiendo muy bien y que los nuevos se han adaptado muy rápido. Hay jugadores que no hablan ni español ni catalán y necesitan un proceso de adaptación, pero rápidamente, a nivel táctico, están asimilando los conceptos", comentó.

De cara a la nueva campaña, consideró que "hay muchos jugadores muy buenos y muy jóvenes que darán la sorpresa".

"A nivel de mercado creo que se ha hecho un gran trabajo. Nosotros estamos en un contexto muy especial y no es fácil. No somos uno de los referentes de la categoría y estamos en una división en la que hay clubes muy importantes, sobre todo los que descienden, que además tienen presupuestos muy elevados", agregó sobre el mercado de fichajes.

El proyecto en alza y el sueño de la Champions

Pese a esas dificultades, el propietario mantiene intacta la ambición del proyecto. "Nuestra ambición siempre es lo más alta posible. Lo que queremos al final es que la gente se lo pase bien", señaló.

Esa conexión con la afición es precisamente uno de los aspectos que más satisface a Piqué. Cuando el proyecto comenzó, el estadio apenas reunía a familiares y allegados. Ahora, el Andorra ya cuenta con más de 1.600 abonados, con una tasa de renovación superior al 95% y aspira a alcanzar los 2.000, "que creo que es una cifra muy bonita".

"Cuando llegamos aquí, quizá de una forma bastante decelebrada, dije que algún día se escucharía el himno de la Champions. Sigo pensando lo mismo, pero es cierto que todo es un recorrido y un proceso y ahora estamos a mitad de camino", dijo.

El exjugador recordó que, cuando compraron la entidad, el equipo competía en Primera Catalana. Ahora, ocho años después, disputa una de las principales categorías del fútbol español. "Creo que el crecimiento del club ha sido muy grande. Me gusta la ayuda de todo el mundo, del país y de la gente que se implique y que de verdad se lo sienta suyo", añadió. "Estoy en una etapa de mi vida en la que me lo puedo organizar mucho mejor que cuando compramos el Andorra. Cuando lo compramos era jugador en activo y era mucho más complicado para mí. Ahora las cosas han cambiado y me lo siento muy mío. A nivel personal es un reto".

Uno de los sellos que Piqué considera fundamentales para diferenciar al Andorra es su propuesta futbolística, basada en el juego de toque y posición. "Al final tienes que conseguir que el jugador se implique emocionalmente en el club. Clubes hay muchos y jugadores también, y el fútbol hace que normalmente cada año o cada dos años rotes mucho la plantilla. Necesitas jugadores que de verdad lo sientan y que entiendan que estar en el Fútbol Club Andorra es especial", señaló.

"Muchos de ellos, cuando se retiran, vienen a vivir a Andorra porque la época que han pasado aquí se han sentido bien, felices, les ha gustado el país y tienen buenos recuerdos", agregó. "Creo que se trata de tener un impacto positivo en el jugador, que se implique emocionalmente, y nuestro estilo de juego es uno de los grandes elementos para convencer a los jugadores de venir".

La inscripción de los jugadores, asunto pendiente

Uno de los objetivos de cara al inicio de la competición, este sábado en Encamp ante el AD Ceuta (17:00h CET) es completar las inscripciones de los nuevos jugadores. "Creo que no habrá problema. Estamos convencidos de que haremos todo lo posible, como cada año. El hecho de que estemos en un contexto diferente a los otros 41 clubes del fútbol profesional hace que, a nivel de papeles y de mil historias, este proceso sea complicado y más pesado", explicó.

El Andorra también ha comenzado a generar ingresos importantes a través de las ventas de jugadores.

"Cuando entramos en este proyecto nunca ha sido una inversión económica. Yo lo siento a nivel personal y estoy convencido de que Jaume y el resto del equipo lo sienten como un proyecto muy nuestro. Queremos tener el máximo éxito posible y que el Fútbol Club Andorra aspire al máximo. Para eso necesitamos a los mejores jugadores", dijo. "Hay jugadores que, si el Andorra se les ha quedado pequeño, es complicado motivarlos. Y a veces no es un tema tan económico".

Finalmente, afirmo que no "seremos un club que cierre las puertas a los jugadores si creen que su etapa ha terminado y quieren probar algo nuevo. Si vemos que el jugador cree que esta etapa ya ha pasado, creo que lo mejor para todos es encontrar siempre una solución".

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"Yo he sido jugador y lo que uno no quiere es que esto se convierta en una prisión, que el jugador quiera marcharse y tú no le dejes", concluyó.