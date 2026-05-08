"Con Gerard Piqué se magnifican más las cosas que pasan"

Carles Manso, cabeza visible del equipo técnico de trabajo del FC Andorra, afirmó que "con Gerard Piqué en el club se magnifican más las cosas que pasan", al referirse a las sanciones impuestas por los incidentes ocurridos en la última jornada contra el Albacete.

El FC Andorra recibe el domingo (14 horas) a la UD Las Palmas, el cuarto clasificado. Gerard Piqué y Jaume Nogués están inhabilitados y sancionados y Carles Manso tiene un partido de sanción. "Ha sido una semana dónde hemos llevado toda esa problemática arbitral lo mejor posible y sólo queremos pasar página. No perdimos por los árbitros y no seguimos el plan de partido contra el Albacete. Tenemos que aprender con todo lo que paso después del partido, pero hay una raiz que desembocó en todo lo que pasó".

Y insistió respecto a Gerard Piqué, el máximo accionista del FC Andorra. "Es obvio que teniendo el propietario que tenemos todo lo que hace el FC Andorra tiene más repercusión como las cosas buenas y malas. Eso sí, vivimos en una sociedad dónde se le da más importancia a las cosas malas que no a las buenas. Gerard Piqué está en boca de todos y siempre es noticia principal de cualquier medio de comunicación, pero somos conscientes de lo que hay. Lo que tenemos es que respetar nuestro escudo y intentando que no vuelva a pasar".

El partido contará con Aitor Yeto, preparador físico, como cabeza visible del equipo técnico de trabajo. "Gerard Piqué está aquí con nosotros y nos da tranquilidad. Los jugadores son conscientes que las cosas que pasan fuera no son responsabilidad de ellos. Esperemos que no les afecte. La cabeza visible del grupo de trabajo será Aitor Yeto y máxima normalidad y naturalidad. Intentar que los tres puntos se queden a casa".

Volvió a hablar de Alonso de Ena Wolf, el árbitro del partido entre el FC Andorra y el Albacete. Espera que el club recurra las sanciones. "De la actuación arbitral hubo cosas injustas y por suerte sólo tengo un partido de sanción. Es evidente que me gustaría que el club apele con un recurso para que nos respeten un poco".

Carles Manso elogió a la UD Las Palmas de Luis García que lucha por el ascenso directo. "Las Palmas es un equipo muy similar a nosotros y con la misma idea de juego. Aquí vendrán a imponer su juego y se parece a nuestro estilo. Será un partido muy bonito porque son dos equipos ofensivos y veremos un partido diferente aquí en Encamp. Intentaremos jugar de tu a tu. Será un reto para nosotros porque tiene jugadores de mucha calidad".

Apelación inadmite petición del Andorra de suspender cautelarmente el cierre de su estadio

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) inadmitió este viernes la solicitud del Andorra de suspender cautelarmente el cierre parcial de su estadio, ya que el club no ha interpuesto recurso previamente contra la sanción, como establece la normativa.

"Para que se pueda ponderar la suspensión de los efectos de un acto administrativo, es preciso que, en todo caso y entre otras cosas, frente a dicho acto se interponga previamente un recurso. De tal manera que sin esta impugnación previa del acto administrativo cuestionado no se pueda, siquiera, valorar su suspensión", concluyó Apelación.

Tras las sanciones impuestas hace dos días por el Comité de Disciplina de la RFEF al Andorra, entre ellas el cierre parcial de su estadio y la inhabilitación de dos meses a su máximo accionista, Gerard Piqué, por los incidentes en el último partido de Liga frente al Albacete, el club trasladó ayer al Comité de Apelación un escrito.

En el mismo mostró su disconformidad con el castigo, que obligará al Andorra a clausurar las zonas de palco y VIP de su estadio el próximo día 10 ante Las Palmas y en su siguiente encuentro, el club anunció la interposición de un recurso de apelación en el plazo de diez días y pidió la adopción de la medida cautelar.

En su fallo, el Comité de Apelación explicó que aunque en ocasiones excepcionales ha concedido alguna medida como la solicitada por el Andorra, desde hace tiempo "ya no lo hace", tras la doctrina del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en sentido contrario y la Ley del Procedimiento Administrativo común de las administraciones públicas, que "no prevé la solicitud preventiva de la medida cautelar de un acto no impugnado".

El Comité de Disciplina sancionó hace dos días a Gerard Piqué con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión, por los incidentes posteriores al partido de Liga ante el Albacete jugado hace una semana.

La misma sanción por violencia leve hacia los árbitros fue impuesta también en Jaume Nogués, director general y deportivo del Andorra, mientras que el presidente, Ferran Vilaseca, fue inhabilitado cuatro meses y Cristian Lanzarote, delegado del equipo, suspendido tres partidos.

Disciplina también sancionó a cuatro miembros del cuerpo técnico del equipo, expulsados por protestar decisiones arbitrales.

El acta arbitral del partido (0-1) reflejó que Gerard Piqué se dirigió a él tanto en el descanso como al final del encuentro y en un anexo escribió que el exfutbolista le dijo a él y sus asistentes: "Salid escoltados no os vayan a agredir" o "en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

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Asimismo, señaló que Jaume Nogués les dijo: "Ojala tengáis un accidente".