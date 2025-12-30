ANDORRA FC
Fichaje invernal para el 'staff' del Andorra
Clàudia Gurí se incorpora al cuerpo técnico del FC Andorra como responsable de nutrición
El FC Andorra ha retomado esta semana los entrenamientos tras el parón navideño con una novedad destacada en su estructura deportiva. La nutricionista Clàudia Gurí se ha incorporado al staff técnico tricolor y asume la responsabilidad del área de nutrición del primer equipo.
Nacida en Andorra, Gurí cuenta con una amplia vinculación con el deporte de élite después de una larga trayectoria como jugadora profesional de baloncesto. Es graduada en Nutrición Humana y Dietética y desde este lunes ya trabaja en el día a día de la plantilla, reforzando un apartado clave en el rendimiento del equipo.
La vuelta al trabajo se llevó a cabo este lunes en el Estadi Comunal y ha contado con la presencia de todos los futbolistas, a excepción del guardameta Jesús Owono, que continúa concentrado con su selección disputando la Copa África.
Con esta primera sesión, el conjunto tricolor inicia la preparación del primer compromiso oficial del año, el duelo ante el Ceuta, programado para el próximo domingo 4 de enero.
