Ferran Costa: "Vengo del fútbol de barro, trabajaremos más que nadie"

La era Ferran Costa ya ha empezado en Andorra. El técnico de Castelldefels ha tomado las riendas de los banquillos del equipo tricolor tras ser presentado en una rueda de prensa donde ha comentado su estrategia para conseguir la salvación de categoría.

El entrenador se anunciaba este fin de semana después de la necesitada victoria contra el Mirandés. El equipo tricolor reaccionó de la mejor manera a la marcha de Eder Sarabia, que deja un legado imborrable aunque ahora será Ferran Costa quien empiece a escribir su propia historia en el Principado.

Ferran Costa ha querido agradecer al Badalona Futur, su casa hasta hace escasos días, por haber llegado a un acuerdo con el Andorra para conseguir su incorporación de inmediato: "Estoy muy contento de estar aquí, quiero agradecer a los jugadores, al staff del Badalona... quiero recordar mis orígenes. Vengo del fútbol de barro, es un motivo más para cargarme de energía en este reto que encaro con mucho orgullo", ha arrancado.

Tengo muchas ganas de empezar a trabajar sobre el césped. Ferran Costa — Entrenador del Andorra

La expectación por presenciar el debut de Ferran Costa con el Andorra se extiende por el Principado: "Tengo muchas ganas de empezar a trabajar sobre el césped. Es un reto donde tenemos que demostrar convicción, creo en estos jugadores, en este proyecto. Hemos de aprovechar todo lo bueno que tenemos, lucharlo con todo para responder al 100%".

La llegada del entrenador al Andorra no ha podido producirse en mejores términos: "Me he encontrado un grupo humano increíble, he visto a la gente con positivismo. Me han educado para saber trabajar al máximo para conseguir las cosas, hemos de trabajar más que nadie consiguiendo el máximo que podamos hacer nosotros", ha explicado.

Sobre su estilo de juego, Ferran Costa no ha dado una respuesta contundente: "No es una cuestión de estilo, hay que ser versátiles, tener la capacidad de entender el reto que tenemos entre manos. Es la línea que debemos seguir para crecer, hemos de ser camaleónicos, entender cada contexto para lograr lo que queremos que son puntos. He podido hablar con algunos jugadores, sobre todo con los capitanes. No creo que les preocupe si soy joven o no, solamente si somos capaces de tirar adelante este reto adelante", ha puntualizado.