La Federación Andorrana de Fútbol da marcha atrás y el Andorra jugará en Encamp

Este miércoles se encendieron todas las alarmas en el FC Andorra con la decisión unilateral de la Federación Andorrana de Fútbol (FAF) de cerrar el Nou Estadi d'Encamp, donde el equipo tricolor actúa como local en su regreso a la Segunda División del fútbol español, por un cambio en la normativa de inmigración del Principat.

Sin embargo, tan solo un día después, la FAF se ha echado para atrás y, a través de un comunicado oficial, informó que "se restablece la normalidad en las actividades futbolísticas y se reabren las instalaciones gestionadas por la entidad".

La Federación Andorrana de Fútbol explica en esta nota que "la superación de esta situación ha permitido restablecer las condiciones necesarias para el desarrollo normal de la actividad deportiva, aportando estabilidad jurídica a los clubes afiliados y al resto de agentes implicados".

En ese sentido, la FAF agradece a las autoridades competentes "su voluntad de encontrar las soluciones necesarias", además de valorar positivamente "el diálogo mantenido en las últimas horas y las medidas adoptadas que han contribuido a recuperar la normalidad en un entorno de confianza institucional".

Más allá de continuar trabajando para establecer un marco jurídico estable que evite situaciones como la vivida estos días, la Federación Andorrana de Fútbol también reafirma "su compromiso con el crecimiento del fútbol andorrano, garantizando que todas las actividades se desarrollen bajo los estándares más altos de seguridad, calidad y profesionalidad".

De esta manera, el FC Andorra podrá seguir utilizando las instalaciones del Nou Estadi d'Encamp sin ninguna restricción. De hecho, el cuadro que dirige Ibai Gómez volverá a ser local en este estadio el próximo sábado contra el CD Leganés, en el partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga Hypermotion.