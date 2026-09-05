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La falta de puntería condena al Andorra en Valladolid
Los de Carles Manso no acaban de arrancar
En el José Zorrilla, merecieron al menos puntuar.
Isaac Fandos
Tercera derrota consecutiva del Andorra, en un nuevo encuentro que no debió perder pero en el que acabó cayendo preso de su falta de puntería.
El partido se acabó decidiendo con una acción de los primeros compases: una falta lateral que Alende cabeceó sobre su propia portería y significó el único tanto del encuentro.
Después, el Andorra empezó a coger la manija del encuentro, especialmente tras el descanso.
Se cansó de generar y generar el conjunto andorrano en la segunda mitad. Empezó con una volea de Hugo López que se perdió cerca del poste, siguió con un remate de Golubovic que erró incomprensiblemente, y finalizó este primer aluvión con un disparo de Efe Akman que Aceves pudo desviar.
La más clara llegaría poco después, en una doble oportunidad meridiana: primero, Aceves desvió con una mano prodigiosa un cabezazo de Hugo López, y después Hugo Solozábal remató desviado con todo a favor.
Escribá movió el esquema intentando acumular el máximo número de defensas posibles, y el Andorra no cesaba en su empeño de lograr las tablas. Lo intentó el conjunto del Principado hasta el final, por dentro y por fuera, pero Golubovic no veía portería en ninguno de los cabezazos que intentó dirigir entre palos.
David Torres vio como se le anulaba un tanto por un justo fuera de juego al final, y el Andorra murió intentando matar.
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