ANDORRA FC
Erik Morán deja de ser jugador del Andorra
El centrocampista no contaba para Ibai Gómez
Erik Morán y el FC Andorra han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato.
De esta forma, el centrocampistade 34 años queda libre y pone punto y final a su etapa de una temporada en el Principado, pese a tener un año más de contrato. Erik Morán llegó el pasado verano al FC Andorra procedente del Amorebieta después de una larga trayectoria en equipos de Primera y Segunda división, pero las lesiones le han castigado y esta temporada no contaba para Ibai Gómez.
"Con la camiseta tricolor, la temporada del medio centro vasco fue claramente de menos a más convirtiéndose en una pieza clave en el tramo final de la liga. De hecho, fue titular en los cuatro partidos de promoción de ascenso culminados con final feliz", dice el club en un comunicado.
En su primer y único año en Primera RFEF jugó 18 partidos, con 637 minutos y un gol. En el ‘play-off’ tuvo más protagonismo, jugando los 4 partidos, con 262 minutos.
Erik Morán se formó en las categorías inferiores del Athletic Club dónde coincidió con el actual entrenador del FC Andorra, Ibai Gómez. En el primer equipo debutó en noviembre del 2012 en un partido de la Europa League contra el Hapoel Be’er Sheva con Aymeric Laporte. Su primera partido en la primera división española fue contra el Real Madrid.
Después pasó por clubs como el Leganés, el Real Zaragoza, el AEK Atenas, el Málaga, el Numancia, la Ponferradina y el Amorebieta.
El Andorra le ha querido agradecer "al futbolista su implicación y profesionalidad en el año que ha vestido la camiseta del FC Andorra".
- Rayo Vallecano - Barcelona, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- La verdad de la salida de Iñigo Martínez
- Marc Bernal, decepcionado: tendrá dorsal del filial
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Rayo Vallecano - Barça
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- ¡La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente!