Erik Morán deja de ser jugador del Andorra

Erik Morán y el FC Andorra han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato.

De esta forma, el centrocampistade 34 años queda libre y pone punto y final a su etapa de una temporada en el Principado, pese a tener un año más de contrato. Erik Morán llegó el pasado verano al FC Andorra procedente del Amorebieta después de una larga trayectoria en equipos de Primera y Segunda división, pero las lesiones le han castigado y esta temporada no contaba para Ibai Gómez.

"Con la camiseta tricolor, la temporada del medio centro vasco fue claramente de menos a más convirtiéndose en una pieza clave en el tramo final de la liga. De hecho, fue titular en los cuatro partidos de promoción de ascenso culminados con final feliz", dice el club en un comunicado.

En su primer y único año en Primera RFEF jugó 18 partidos, con 637 minutos y un gol. En el ‘play-off’ tuvo más protagonismo, jugando los 4 partidos, con 262 minutos.

Erik Morán se formó en las categorías inferiores del Athletic Club dónde coincidió con el actual entrenador del FC Andorra, Ibai Gómez. En el primer equipo debutó en noviembre del 2012 en un partido de la Europa League contra el Hapoel Be’er Sheva con Aymeric Laporte. Su primera partido en la primera división española fue contra el Real Madrid.

Después pasó por clubs como el Leganés, el Real Zaragoza, el AEK Atenas, el Málaga, el Numancia, la Ponferradina y el Amorebieta.

El Andorra le ha querido agradecer "al futbolista su implicación y profesionalidad en el año que ha vestido la camiseta del FC Andorra".