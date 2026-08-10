Enes Sali: “El Andorra juega parecido al Barça"

Enes Sali es una de las principales incorporaciones del Andorra para esta nueva temporada. El jugador rumano ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club tras su presentación en la que se ha mostrado ilusionado con la nueva etapa.

"Cuando supe que el Andorra me quería, fue un honor. Estaba muy contento. Vi cómo juegan, con un estilo parecido al del FC Barcelona, y creo que para mi forma de jugar este estilo será mejor", explicó. "Me gusta atacar, tener el balón y jugar hacia adelante. Creo que encaja perfectamente con mis características y estoy muy feliz y emocionado de estar aquí".

El nuevo jugador de la pantilla de Carles Manso conoce bien el Barça, y es que formó parte de la academia culé durante un par de temporadas. "Soy de Toronto. Crecí allí y empecé mi carrera en algunas academias. Cuando tenía alrededor de 10 años me descubrió el Barcelona. Fui allí y viví dos años en Barcelona", recordaba.

"Tengo una foto con Gerard Piqué de cuando era pequeño. Vivía en Barcelona y fui a las instalaciones. Esperé a que salieran los jugadores y vi a Neymar, Iniesta... Me hice fotos con todos ellos y también con Piqué. Ahora es una locura volver a verlo", agregó sobre el presidente de su nuevo club.

Tras ello, Sali puso rumbo a Rumanía, donde se incorporó a la academia de Gheorghe Hagi, donde acabó debutando. Ha pasado también por el Dallas FC en Estados Unidos y por el fútbol saudí.

"Como futbolista soy directo. Siempre quiero ir uno contra uno contra mi defensor. Mis cualidades son la velocidad y el regate. Creo que puedo ayudar mucho a este equipo por mi capacidad en el uno contra uno y por la manera en la que jugamos", se definía, agregando que puede "aportar muchos goles y asistencias".

El ascenso, el gran objetivo

A nivel individual, Sali no se marca una cifra concreta de goles o asistencias. Su prioridad pasa por "mantenerme sano durante toda la temporada y ayudar al equipo todo lo que pueda, ya sea con goles o con asistencias".

Noticias relacionadas

El objetivo colectivo, en cambio, está perfectamente definido: "Creo que todos los equipos de esta liga tienen un único objetivo: subir a Primera División".