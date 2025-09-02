Efe Akman, joven talento turco del Galatasaray, llega al Andorra

Efe Akman, joven talento turco de sólo 19 años, llega al Andorra procedente del Galatasaray y firma contrato para las próximas cuatro temporadas.

El medio defensivo, hijo del exjugador Ayhan Akman, debutó el 7 de enero del 2024 con el primer equipo del Galatasaray en un partido contra el Konyaspor. Entró en los minutos de descuento en substitución de Halil Dervişoğlu. Okan Buruk, entrenador del Galatasaray que cuenta como segundo entrenador con Ayhan padre de Efe, le dio la alternativa en un partido que acabó con un 3-0 favorable al 'Galata' con doblete de Abdülkerim Bardakcı y uno de Wilfried Zaha.

El nuevo jugador del Andorra es internacional en las categorías inferiores de Turquía y es el capitán de la selección sub-18. En la Süper Lig turca ha jugado cinco partidos desde su debut com ocho minutos con el Adana Demirspor, también ocho contra el Gaziantep FK, uno contra el Sivasspor y dos contra el İstanbul Başakşehir. Por tanto, poca participación para este joven talento que tenia contrato hasta el 2028 con el Galatasaray. Las cifras del traspaso no se han hecho públicas por parte de los dos clubs.

Efe Akman acompañará en la posición de pivote en el medio del campo con Sergio Molina y se convierte en el 13º fichaje del nuevo proyecto del FC Andorra.