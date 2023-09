Eder Sarabia: "El Mirandés, si tiene el día inspirado, te puede hacer daño"

El técnico del FC Andorra no se fía de su próximo rival en LaLiga Hypermotion, con quien se ve las caras este domingo en Anduva "Somos un equipo nuevo y con bastante juventud; forma parte del proceso", explicó el preparador sobre las carencias tricolores

Eder Sarabia, entrenador del FC Andorra, mandó un aviso para el partido del domingo (18.30 horas) en Miranda de Ebro contra el CD Mirandés y advirtió de que su rival, "si tiene el día inspirado, te puede hacer daño".

El técnico del club del Principado no podrá contar con los lesionados Christos Almpanis y Adrià Vilanova. Ya tiene el alta médica Martí Vilà, pero aún no está con ritmo de competición. El FC Andorra llega al partido de Anduva después de sufrir dos derrotas consecutivas contra Amorebieta (3 a 0) y contra el Tenerife (0 a 1). "Analizamos el juego y vemos que hacemos las cosas muy bien. Necesitamos superar las adversidades y añadir estos detalles que nos harían más competitivos. No nos vale sólo con atacar bien, ni llegar al área rival ni con defender bastante bien ni con ser más agresivos".

Para Eder Sarabia todo lo que le falta al equipo es normal a estas alturas de temporada: "Somos un equipo nuevo y con bastante juventud. Forma parte del proceso y como ganamos los dos primeros partidos nos pensamos que éramos mejores de lo que éramos. Si lo comparamos con el año pasado a estas alturas estamos mejor. Somos un equipo más hecho".

"Cuando pierdes y cuando jugamos en este modelo de juego siempre salen aquellos que dicen que los rivales nos han tomado la medida y que saben como jugamos, pero nosotros tambíen sabemos como juegan los equipos. Las diferencias se marcan en el acierto de las áreas y a nosotros nos toca ser rigurosos en lo realmente objetivo", apuntó el preparador.

También ve algunos defectos en el equipo. "Tenemos tendencia algunos de los jugadores en pedir el balón al pie y tenemos que ir más al espacio. El año pasado lo conseguimos hacer y este año tenemos más alternativas. Además la llegada de Laorent Shabani y Aurélien Schiedler nos ha dado más armas y alternativas. El equipo con ellos se siente más fuerte".

El regreso

El FC Andorra ya disputó un partido el jueves contra el FC Santa Coloma que sirvió para el retorno de Martí Vilà después de ocho meses de lesión y el debut, con goles incluidos, de Shabani y Schiedler. "Muy contento por el retorno de Martí. Es un jugador muy importante en todos los sentidos. Representa a la perfección al FC Andorra. Sea como sea, para competir el domingo aún no lo vemos", dijo Sarabia, que analizó los nuevos fichajes de su equipo.

"A Aurélien le hemos tenido que parar porque ha venido con muchas ganas de ayudar. Laorent es más tímido, pero en el amistoso demostró tener mucha hambre para el gol y nos falta Pablo Moreno, aunque el domingo ya irá convocado", afirmó el técnico del Andorra, que analizó al Mirandés.

"En algunas cosas se parecen a nosotros por esa juventud y talento individual. En lo colectivo poco a poco se van puliendo porque tienen nuevo entrenador y muchos jugadores nuevos. Veremos si somos capaces de imponernos", declaró sobre su rival Sarabia, que defendió a Quique Setién -del que fue 'segundo' en el Barcelona-, recién destituido en el Villarreal.

Palabras a Setién

"Vivimos en un mundo del fútbol, en el que todo va muy rápido. Tenemos la tendencia de ser oportunistas y cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes eres el peor. No se ha sido justo con él", afirmó.

"No ha habido muchos entrenadores con ese currículum y él se lo ha ganado desde el barro. Nadie se acuerda ya que ascendió al Racing. En este mundo del fútbol hay muchos intereses y falsedades. Él es una persona honesta y leal. Y para mí, toda una referencia", dijo.