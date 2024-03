Una oportunidad única para el Andorra

El Andorra tiene este miércoles contra el Levante en el Ciutat de València (19:00h) una nueva oportunidad para poder engancharse a la lucha por la permanencia. El equipo de Eder Sarabia deberá disputar su partido aplazado contra el equipo granota que podría suponer el impulso definitivo del equipo para cumplir con su objetivo esta temporada.

El equipo se enfrenta al Levante como peor equipo a domicilio de Segunda División. Los del 'Principado' solamente han podido sumar una única victoria fuera de casa esta temporada, una estadística que ha lastrado las opciones del Andorra de poder pelear por la permanencia esta temporada.

Sin embargo, este miércoles disputan el partido aplazado contra el Levante que se presenta como una gran oportunidad para poder dar un salto importante en la clasificación. Es un 'bala' que solamente dispone el Andorra en comparación con sus competidores, así que aprovechar su visita al Ciutat de València se prevé clave para las aspiraciones del equipo.

Eder Sarabia: "Los árbitros tienen que ser conscientes de lo que nos estamos jugando"

Eder Sarabia, técnico del FC Andorra, destacó la importancia del partido del miércoles contra el Levante en el Ciutat de València, pendiente de la vigésima octava jornada, "una bala" que solo tienen ambos conjuntos. El FC Andorra llega al partido después de perder el viernes por 2 a 0 contra el Huesca, pero sigue penúltimo a tres puntos de la permanencia. "No juega nadie más. Todos los equipos nos estamos jugando algo tanto por arriba como por abajo. Va a ser hasta el final una liga muy competitiva y es una oportunidad que no la tiene nadie más que nosotros para recortar puntos. Evidentemente el Levante también se acercaría al 'play-off' si lo aprovecha".

El entrenador bilbaíno analizó de está manera el Levante. Los 'granotas' están reforzados después de la llegada de Felipe Miñambres y de conseguir romper una racha negativa de dos meses de duración superando al Sporting de Gijón. "Con Felipe han mostrado diferentes versiones tanto por el resultado como por la propuesta. Yo lo tengo bastante claro y espero que los jugadores lo puedan transmitir. Es un equipo con diferentes registros. Tienen jugadores muy buenos y han tenido menos días para recuperarse. El Levante tiene un potencial enorme y nosotros tendremos que dar nuestra mejor versión".

Sarabia volvió a quejarse del trato arbitral, tras sufrir la temprana expulsión de Diego Alende. "No quiero hablar en previas porque parece que condicionas con tus palabras, pero sí que es verdad que tienen que ser conscientes los árbitros de lo que nos estamos jugando. En los dos años en segunda división somos de los equipos que más tiempo hemos jugado en inferioridad y que menos hemos jugado en superioridad. Y es sorprendente porque no somos un equipo agresivo, ni sucio. Somos los que más tenemos la pelota y el que menos faltas hace. Algo no encaja. No quiero pensar en cosas raras porque sino cambiaría de oficio".

El entrenador de los del Principado no tiene previsto hacer muchos cambios respecto al partido del Huesca. "Hemos tenido días suficientes para descansar. Haremos algún cambio, pero la gente está preparada. La idea es seguir con la defensa de tres centrales porque nos está dando buenos resultados".

'Petxa', casi recuperado de su lesión, no viajará a Valencia y el FC Andorra no gana fuera de casa desde la primera jornada y no ha marcado un gol en los últimos cinco partidos como visitante. "Inconscientemente algo hay que afecta y hay que demostrar fortaleza mental. Tenemos que ser fuertes pase lo que pase. Será un partido duro y con alternativas y de pasar, también, malos momentos", sentenció Eder Sarabia.