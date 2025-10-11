Duro castigo al Andorra en Anoeta

No fue el día del Andorra en Anoeta. El equipo del Principat se vio superado con claridad por la Real Sociedad B (3-0) y alarga la mala dinámica de resultados con la segunda derrota consecutiva. Gorka Carrera, con un doblete, y Lander Astiazarán fueron los encargados de enterrar las esperanzas andorranas. Poca respuesta tuvo el cuadro visitante, que además acabó con uno menos por la expulsión de Gaël Alonso.

Los hombres dirigidos por Ibai Gómez aterrizaban a la cita tras el mazazo de la última derrota ante el Leganés, y lo cierto es que no pudieron empezar peor el choque en Anoeta. Apenas habían pasado tres minutos cuando un grave error de Gaël Alonso propició un mano a mano que Gorka Carrera aprovechó para adelantar a los vascos (1-0).

Este tempranero tanto despertó por completo a los tricolores en busca del empate. El Andorra empezó a dominar el encuentro a través del dominio del balón, y las aproximaciones al área rival se acrecentaban sobre todo de la mano de un incisivo Minsu. De hecho, el atacante coreano protagonizó la más clara para los visitantes en el primer tiempo, pero el descanso llegó sin más alteraciones en el electrónico.

El inicio de la segunda mitad fue, de nuevo, toda una pesadilla para el Andorra. Esta vez únicamente transcurrieron cuatro minutos para que la Real Sociedad B duplicara la distancia en el marcador con el segundo tanto de Carrera, que se encontró con un balón sin dueño dentro del área y no titubeó delante de Yaakobishvili (2-0).

Sin tan siquiera tiempo para reaccionar, una dura entrada del Gaël Alonso sobre Marchal acabó con el futbolista tricolor expulsado. Pocas esperanzas quedaban en el Andorra, y Lander Astiazarán se encargó de enterrarlas completamente con un zurdazo imparable (3-0). Severo correctivo para el Andorra en Anoeta.