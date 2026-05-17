El Dépor remonta al Andorra y se queda a un paso del ascenso directo

Un gol del neerlandés Zakaria Eddahchouri en el minuto 81 deja al Deportivo a un paso de lograr su ansiado regreso a Primera División después de firmar este domingo otra remontada ante el Andorra, que se adelantó en el primer tiempo con un gol de Josep Cerdá pero acabó sucumbiendo a la pegada del equipo blanquiazul (2-1).

Riazor se desesperó con la impotencia de su equipo frente a la propuesta ofensiva del rival. La riqueza táctica y la exhibición futbolística del Andorra empequeñeció al Dépor, incapaz de salir de su campo durante muchos minutos del partido.

El joven entrenador Carles Manso, de 33 años, ha construido un equipo de autor. El partido dejó la sensación de que hubo una confrontación entre dos modelos antagónicos. El Dépor replegado, buscando el contraataque; el Andorra queriendo construir desde la posesión.

En apenas tres minutos, los visitantes ya avisaron con un disparo lejano de Yeray y un mal remate de Cerdá. El Andorra exhibió personalidad y eso, por momentos, desesperó a Riazor, que pitó las largas posesiones del rival.

Los de Manso continuaron acumulando ocasiones. Nuevamente Yeray, con un zurdazo desde la frontal, y Efe Akman, con un disparo lejano, asustaron al Dépor, en el que el capitán Diego Villares se multiplicaba en tareas defensivas.

El Andorra merecía el gol por su propuesta y valentía, y lo encontró sobrepasada la media hora tras una genialidad de Josep Cerdá. El 0-1 aturdió al Dépor, que casi encaja el segundo en un mal despeje de Ximo Navarro que desvió el portero Álvaro Ferllo con el cuerpo.

Pero el Deportivo no necesita mucho para generar peligro. Dos chispazos le bastaron para crear dos clarísimas ocasiones al filo del descanso. En la primera, tras un magistral pase entre líneas de Villares y el posterior centro de Ximo Navarro, Yeremay estrelló su remate contra el cuerpo de Owono. Acto seguido, el joven Nsongo Bil remató demasiado cruzado para desesperación del deportivismo.

La segunda parte arrancó con el espectacular gol de Mario Soriano que devolvió las tablas al marcador. Pero ni eso desarmó al Andorra, que se mantuvo fiel a su estilo.

El Dépor, no obstante, parecía sentirse más cómodo porque sus atacantes empezaban a encontrar más espacios. De un saque de esquina a favor del Andorra llegó otra inmejorable oportunidad para los de Hidalgo: Yeremay estrelló en la madera su remate en el mano a mano ante Owono. La jugada se anuló por un ajustado fuera de juego, pero fue otra muestra de que el canario no estaba fino.

El entrenador del Dépor agitó su once con la entrada de Escudero y Zakaria Eddahchouri, y su modificación resultó decisiva porque, en un partido más, el gol de la victoria lo logró un jugador saltando desde el banquillo. En Cádiz, fue Stoichkov. Este mediodía, Zakaria Eddahchouri tras un gran control dentro del área y una mejor finalización.

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En la recta final, el Andorra se volcó en busca del empate, pero el Dépor supo sufrir para conservar una victoria que lo deja a tres puntos de certificar su ascenso, que puede conseguir el próximo fin de semana en Valladolid.