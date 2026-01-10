Así está el campo del Andorra: 28 centímetros de nieve a horas de la visita de la Cultural Leonesa

Amaneció el Estadi Nacional bien blanco. Una fuerte nevada en el Principado pone en peligro la disputa del partido entre el FC Andorra y la Cultural y Deportiva Leonesa, correspondiente a vigesimoprimera jornada de LaLiga Hypermotion.

LaLiga hizo pública una nota en que informaba que "debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la intensa nevada que afecta al terreno de juego, se va a solicitar al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol la suspensión y aplazamiento del Andorra-Cultural, encuentro de LaLiga Hypermotion de hoy, sábado, a las 16:15h".

Las imágenes del estadio son, cuando menos, impactantes: hasta 28 centímetros de nieve. Se produjo una reunión entre ambos clubes y el cuerpo arbitral y se decidió que, si las condiciones meteorológicas permiten jugar el partido, se jugará. Se pusieron de acuerdo todas las partes para tratar de disputar esta misma tarde, según estaba previsto, un encuentro que se descartaría jugar el domingo.

SPORT

Son dos los motivos: el conjunto leonés reciibe el próximo martes al Athletic Club para disputar la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey y, asimismo, tienen el vuelo de vuelta a las 17:00 horas.

La idea es que se juegue esta misma tarde. Se contempla, eso sí, que el inicio del choque pueda retrasarse. Es nieve virgen y el club tricolor está trabajando en retirarla. Asimismo, se hizo un llamamiento a la afición para que se acerque al Estadi Nacional a sumarse a la causa.

Llamamiento de Piqué

Gerard Piqué, propietario del club tricolor, se encargó de incitar a la afición de acudir al Estadi Nacional para ayudar a retirar las inmensas cantidades de nieve que llenaron el hogar del Andorra.

"Jugamos a las 16:15h contra la Cultural Leonesa y estamos con 28 centímetros de nieve. Invito a toda la gente de Andorra a ayudarnos. Traed palas, que esto lo quitamos. ¡Hoy jugamos!", manifestó en un curioso vídeo que publicó el club en sus redes.