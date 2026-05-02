El Andorra vuelve a atacar y "exige que el acta sea rectificada"

El Andorra - Albacete fue uno de los partidos más polémicos de la temporada en LaLiga Hypermtion. Y no solo por lo que sucedió sobre el terreno de juego, con victoria visitante por 0 a 1, sino por todo lo acontecido una vez el colegiado señaló el final del partido.

Según el acta arbitral, tanto Gerard Piqué, propietario del club, como Jaume Nogués, director deportivo, y Cristian Lanzarote Abenoza, delegado, realizaron comentarios dirigidos al árbitro Alonso de Ena Wolf. Colegiado que, según el club, había pedido a la RFEF que no volviera a arbitrar al Andorra.

"Nos lo habéis traído expresamente a pesar de escribir una carta a la federación", "¡Sinvergüenzas!", "Eres el peor asistente de la categoría" o "¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!" fueron algunas de las expersiones recogidas en el acta.

Tanto el club como el propio Piqué publicaron comunicados en redes con sus versiones de los hechos, asegurando que el árbitro "no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club".

Más tarde, salió a la luz que el colegiado también añadió un anexo en el acta con amenazas graves como "en otro país os reventarían", "ojalá tengáis un accidente" o "salid escoltados no os vayan a agredir" así como un intento de agresión al Delegado Informador del partido.

El comunicado del Andorra en contra del contenido del acta

Este sábado, en un comunicado oficial, el FC Andorra "expresa su firme desacuerdo con el contenido del acta arbitral correspondiente al partido disputado ante el Albacete ayer viernes 1 de mayo".

"Una vez analizada, el club considera que determinados aspectos recogidos en el acta no reflejan de forma verídica ni fiel el desarrollo de los hechos ni las manifestaciones realizadas durante las conversaciones mantenidas entre el árbitro y los representantes del club", añade el escrito del club del Principado.

Además, la entidad, "ante esta situación", "exige que el acta sea rectificada y que se transcriba punto por punto lo que realmente sucedió".

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"En caso contrario, el club se reserva el derecho a emprender las acciones legales correspondientes para defender sus intereses, así como el buen nombre y la reputación del club y de sus representantes", finaliza.