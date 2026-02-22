El Andorra toma oxígeno ante un Zaragoza con 10 desde el minuto 50

El FC Andorra, que acumulaba tres derrotas consecutivas y cinco puntos de los últimos 21 en juego, se impuso al Real Zaragoza. Los del Principado se alejan un poco de la zona baja y hunden un poco más a un equipo visitante que jugó con 10 desde el minuto 50.

Un duelo de urgencias y dominado por el FC Andorra contra un indolente Real Zaragoza. Los del Principado no podía empezar mejor el encuentro contra un club aragonés con el agua al cuello desde hace jornadas y a cinco puntos de los andorranos.

En el minuto 7, Josep Cerdà avanzó en el electrónico al FC Andorra. El extremo de Pollença sorteó a dos defensores del Real Zaragoza y batió con un chute raso al portero Esteban Andrada. La fragilidad defensiva de los maños fue una total evidencia y más delante de un jugador de muchísimo talento individual.

Los de Rubén Sellés no reaccionaron y en el minuto 23 llegó el 2-0. Yeray Cabanzón sirvió un córner y Josep Cerdà remató de cabeza totalmente sólo. Nueva muestra de indolencia defensiva de los visitantes que se estaban jugando demasiado como para cometer esos errores tan clamorosos a nivel defensivo.

Con el 2-0, los locales continuaron dominando a placer aunque no estuvieron muy finos en el final de las jugadas. En el minuto 37, Yeray Cabanzón obligó a Esteban Andrada a actuar y el portero argentino envió a córner con una buena mano.

El FC Andorra, con un 'Lauti' De León nada inspirado arriba, pudo anotar el 3-0 con un chute cruzado de Imanol, pero el balón se fue a fuera fregando el palo.

En los primeros 45 minutos, el Real Zaragoza ni apareció sobre el terreno de juego.

En la reanudación y a los cinco minutos, los de Rubén Sellés se quedaron con un jugador menos por la segunda amarilla a Pablo Insua. El defensa central gallego cometió una dura entrada a Sergio Molina y Eder Mallo no lo dudó en mostrarle la segunda targeta.

Pese a quedarse con uno menos, el Real Zaragoza recortó diferencias con un espectacular gol desde fuera del área de Dani Gómez en el minuto 52. El delantero de Alcorcón colocó el balón en la misma escuadra de la portería defendida por Jesús Owono.

El FC Andorra reaccionó y en el minuto 58, 'Lauti' De León volvió a fallar un gol claro después de un centro por la izquierda de Imanol. El portero Esteban Andrada rechazó el remate a bocajarro.

Cuatro minutos después, 'Lauti' De León cedió a Min-su y el coreano desde la frontal obligó a actuar de manera muy acertada a Esteban Andrada que envió a córner.

El Real Zaragoza no creó ninguna oportunidad clara de gol, pero hizo sufrir a un FC Andorra que no dio la misma imagen que en la primera parte.