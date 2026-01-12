El Andorra sigue reforzándose este invierno: Edgar González vuelve al fútbol español

Edgar González vuelve a escena en el fútbol español. El central, con capacidad también para actuar como mediocentro defensivo— jugará cedido en el FC Andorra hasta final de temporada tras alcanzar un acuerdo con la UD Almería, club que mantiene sus derechos.

El futbolista de Sallent pone así fin a su etapa en el Hajduk Split. En el conjunto croata apenas tuvo continuidad: participó en seis encuentros de la SuperSport HNL, sumando 391 minutos, y disputó dos partidos más en la Copa de Croacia. Ante la falta de protagonismo, el jugador optó por rescindir la cesión y buscar minutos en la Liga Hypermotion, donde espera tener un papel más relevante.

A sus 28 años, Edgar regresa a un entorno que conoce bien. Formado en la cantera del Espanyol, no llegó a debutar con el filial blanquiazul y salió cedido a la UE Cornellà, donde se estrenó con el primer equipo en la Copa del Rey. Su progresión le llevó en 2018 al Real Betis, inicialmente para reforzar al Betis Deportivo. Ese mismo año debutó con el primer equipo verdiblanco en Copa ante el Racing de Santander y, en 2019, dio el salto a Primera División frente al Valencia.

Tras unae experiencia como cedido en el Real Oviedo en 2020, regresó al Betis y terminó consolidándose a las órdenes de Manuel Pellegrini. En total, disputó 80 partidos oficiales con el conjunto sevillano antes de ser traspasado a la UD Almería por cinco millones de euros, firmando un contrato hasta 2028. En sus dos primeras campañas como rojiblanco acumuló 77 encuentros, aunque el primer curso terminó con el descenso a Segunda División.

El pasado mes de agosto salió cedido al Hajduk Split y ahora inicia una nueva etapa en el FC Andorra, que sigue reforzándose con jugadores a préstamo tras la reciente llegada de Yeray Cabanzón desde el Racing de Santander. Un movimiento que busca apuntalar la plantilla con experiencia contrastada en el fútbol profesional.

Martín Merquelanz rescinde

En el mismo día, el club también ha anunciado que separa sus caminos con Martín Merquelanz de mutuo acuerdo, poniendo fin a una etapa breve y marcada por la falta de continuidad.

El futbolista de Irún, de 30 años, fue el último refuerzo del pasado mercado estival, aunque su incorporación se vio condicionada desde el inicio. Merquelanz no pudo ser inscrito hasta transcurrido un mes de la Liga Hypermotion debido a problemas burocráticos derivados de las limitaciones en las cuotas de inmigración en el Principado.

Su debut oficial se produjo el 30 de octubre, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente a la Valle de Egüés. Fue titular y tuvo una actuación destacada: abrió el marcador con el 0-1 y asistió a Aitor Uzkudun en el 0-4. Sin embargo, esa participación no tuvo continuidad. En liga solo disputó un encuentro, el 8 de noviembre ante el Huesca, y en las ocho jornadas posteriores no volvió a entrar en las convocatorias a causa de una lesión.

Aunque recibió el alta médica el pasado fin de semana, Merquelanz siguió sin entrar en los planes de Carles Manso. En su comunicado oficial, el FC Andorra informó de que el jugador continuará entrenándose con el equipo pese a no tener ficha federativa, hasta que encuentre un nuevo destino.

Merquelanz había llegado como agente libre tras una trayectoria amplia en el fútbol profesional, con pasos por clubes como Mirandés, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Eibar. Acumula una notable experiencia en Segunda División y llegó a debutar en Primera con la Real Sociedad, etapa que estuvo condicionada por la falta de oportunidades y varias lesiones de gravedad. Tras no consolidarse tampoco en el Rayo Vallecano, regresó a la categoría de plata con el Eibar, donde disputó 17 partidos antes de cerrar su etapa como armero.

La salida del extremo responde también a una cuestión de planificación deportiva. El FC Andorra necesita liberar espacio en la plantilla para poder inscribir a sus dos últimas incorporaciones: Yeray Cabanzón, cedido por el Racing de Santander, y Edgar González, llegado a préstamo desde la UD Almería.