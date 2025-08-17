El Andorra saca un meritorio empate de Gran Canaria

El Andorra empató en su regreso a Segunda División (1-1) en una de las visitas más complicadas en el calendario: el Estadio Gran Canaria. El conjunto dirigido por Ibai Gómez realizó un partido digno y sacó un importante punto para empezar con buen pie la temporada contra Las Palmas.

Desde el pitido inicial, se vieron claras las intenciones de ambos equipos. El Andorra quiso ser valiente, pero rápidamente se dio cuenta de que los locales tenían más calidad para sacar el balón jugado. Mediante una presión alta en campo contrario, los amarillos se encontraron con el primer y único gol antes del minuto 10 del partido.

En uno de los primeros ataques de Las Palmas en el encuentro, Iván Gil sacó un disparo desde fuera del área que fue directo al larguero. El Andorra se salvó de un auténtico golazo, pero la defensa no estuvo del todo contundente en el rechace y Ale García fue el más listo de la clase, ejecutando una gran maniobra y superando a Yaakobishvili por debajo de las piernas.

Las Palmas no bajó la marcha y siguió presionando arriba para cerrar el partido antes del descanso. El Andorra intentaba imponer su juego de posesión, pero no lograba incomodar a su rival ni pasar de los tres cuartos de campo. Ale García tuvo el doblete en el minuto 20, cuando intentó regatear al guardameta, pero este último le arrebató el balón a tiempo.

En los últimos minutos de la primera parte, el Andorra consiguió encerrar por momentos a los locales, aunque no finalizaban las jugadas con remates a puerta. Algún centro peligroso exigió tanto a la defensa como al guardameta de Las Palmas, pero los amarillos esperaban en su área con cierta comodidad.

Tras el descanso, volvió Las Palmas a hacer daño y dominar el juego. De hecho, tuvo dos ocasiones muy claras: una de Fuster, que mandó el balón por encima del travesaño con el portero vencido y otra de Ale García, que marcó en fuera de juego. Fue entonces cuando empezó a romperse el partido y los canarios fueron con todo para ampliar la ventaja.

Fue entonces cuando saltó la sorpresa en Gran Canaria. En un centro lateral, Barcia intentó despejar el balón, pero metió el balón dentro de la portería. Rápidamente, los jugadores del Andorra fueron a buscar el balón para sacar rápido y aprovechar el momento. Y así fueron los últimos minutos, con un mayor dominio de los visitantes, pero finalmente el duelo acabó en tablas. En la próxima jornada, los andorranos visitarán Zaragoza.