El Andorra, pletórico con los 'regalos' del Girona

En Girona reina la intranquilidad. Y la preocupación por un proyecto que salió humillado de La Cerámica. En Andorra, sin embargo, están eufóricos con el papel de los de Ibai Gómez en su regreso a LaLiga Hypermotion, cosechando cuatro puntos en las primeras dos jornadas, salvando un buen punto ante un recién descendido UD Las Palmas y logrando un contundente triunfo frente al Real Zaragoza. Pero sobre todo están muy agradecidos con los 'regalos' del club catalán, que prestó este curso a tres futbolistas para que cogiesen rodaje en la categoría: Antal, Jastin y Minsu.

El único que partió de inicio fue el surcoreano, que formó en el once titular de Ibai Gómez junto a 'Yako', guardameta de futuro del FC Barcelona también prestado al cuadro propiedad de Gerard Piqué, donde comparte vestuario con su hermano mayor, Antal. En la segunda mitad, en el 56' para ser exactos, saltó al césped un Jastin que necesita continuidad en su fútbol tras sufrir varias lesiones por el camino estos últimos años.

Y Minsu, que reconoció a 'Altaveu' días atrás que "tenía otras opciones, pero le gustó mucho la propuesta del míster y el hecho de que Andorra esté cerca de Girona", firmó una actuación estelar en el Ibercaja Estadio, la que será la casa del Real Zaragoza para las próximas dos temporadas, hasta que se inaugure La Nueva Romareda.

Talento nato

Petición expresa de Gerard Piqué junto a Jastin García, demostró por qué es el gran tesoro del plantel 'gironí'. Iba sobrado en la Youth League con el Juvenil A y fue uno de los grandes protagonistas de un filial que ascendió a Segunda RFEF, anotando goles importantes como ante el Peralada en la ida de los cuartos de final del play-off.

Generó muchísimo peligro. Por dentro y por fuera con esos cambios de ritmo tan característicos en el juego del surcoreano. Su asistencia a Dani Villahermosa fue magistral. Le ganó fácilmente la espalda al exgironí Valery, recortó en seco para sentar a su par y le regaló el gol al '6'.

Su desequilibrio, punta de velocidad y madurez a sus 19 años le convierten en un talento a tener muy en cuenta. Pero que debía foguearse y acumular minutos en sus piernas para hacerse un hueco en el primer equipo del Girona. Y, si firma partidos como el del pasado sábado, tiene mucho terreno ganado.