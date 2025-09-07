El Andorra, a mantener el invicto frente al Eibar de Aleix Garrido

A Ibai Gómez le ha sentado de maravilla LaLiga Hypermotion. Su Andorra ha comenzado la temporada como un tiro, una dinámica que buscará mantener este lunes en Ipurua frente al Eibar (20.30 horas), donde el exazulgrana Aleix Garrido se ha asentado en la titularidad desde el primer día.

El cuadro tricolor tratará de mantener el invicto tras un empate y dos victorias en tres jornadas. Los del Principado debutaron con igualada en Gran Canaria frente a un recién descendido como la UD Las Palmas. Su gran comienzo de temporada se confirmó con el 1-3 en el Ibercaja Estadio, nuevo feudo provisional del Real Zaragoza, que sucumbió ante un equipo bien plantado y con las ideas muy claras.

La victoria frente al Burgos la semana pasada permite al Andorra soñar con una temporada histórica, aunque el equipo prefiere ir partido a partido. Y la próxima parada es Ipurua. El conjunto tricolor tiene las bajas por lesión de Josep Cerdà y Martí Vilà; y del portero Jesús Owono, convocado con la selección de Guinea Ecuatorial. Además será duda hasta última hora su último fichaje, el turco Efe Akman, por temas burocráticos.

Enfrente tendrá el Andorra a un siempre rocoso Eibar. Los armeros también disfrutaron de un buen arranque de Liga, con empate a domicilio frente al Málaga (1-1) y goleada frente al Granada (3-0), pero un gol de Sergi Enrich en el minuto 95 supuso la primera derrota de los azulgranas en la tercera fecha del campeonato.

Aleix Garrido y diez más

Beñat San José, técnico del Eibar, contará con la principal baja de su central Anaitz Arbilla, expulsado la pasada jornada tras ver la tarjeta roja directa y sancionado con cuatro partidos. Además de Arbilla, tampoco podrán jugar por sendas lesiones Peru Nolaskoain ni Javi Martón.

Quien sí está disponible es Aleix Garrido, pieza intocable para San José en la medular armera. El excanterano azulgrana se hizo con la titularidad desde el primer día y ya no la ha soltado. Debutó con asistencia a Javi Martón en La Rosaleda y sumó su segundo pase de gol consecutivo frente al Granada, partido en el que completó los 90 minutos dirigiendo el centro del campo eibarrés. Contra el Huesca, también partió en el once titular, convirtiéndose en uno de los jugadores revelación de LaLiga Hypermotion.

Alineaciones probables

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arambarri, Buta, Sergio Álvarez, Aleix Garrido, Corpas, Alkain, Guruzeta y Magunazelaia.

Andorra: 'Yaako', 'Petxa', Gael Alonso, Antal Yaakobishvili, Imanol; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Marc Domènech; Olabarrieta, Min-su, 'Lauti' De León.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana.

Estadio: Ipurua.

Horario: 20.30.