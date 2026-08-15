El Andorra le clava una 'manita' al Ceuta

El Andorra comenzó LaLiga Hypermotion 2026-27 con una 'manita' (5-1) ante un Ceuta totalmente desdibujado. El nuevo proyecto tricolor, que se presentó con un once inicial con las novedades de Pau López Hugo Solozábal, Jordi Cano, Hugo López y Stefan Gulobovic, sometió al conjunto ceutí.

En el minuto 2, una pérdida de Diego Alende, con robo de Omar Sadik, no pudo aprovecharla Marino Illescas, que remató a un poste. Esa oportunidad para los de José Juan Romero sirvió para activar a un Andorra intenso en la presión y fino en el toque de balón. En el minuto 10, Gulobovic remató de cabeza un centro de Martí Vilà y Guille Vallejo salvó a su equipo con una espectacular mano.

En el minuto 29, el Andorra gozó de una triple oportunidad. Un centro de Carrique por la derecha lo remató Hugo Solozábal y Guille Vallejo rechazó, Gulobovic envió el balón al travesaño con la portería vacía y después Carlos Hernández salvó el disparo de Hugo López.

Cuatro minutos después, Carrique asistió de tacón a Jordi Cano y el máximo goleador de Primera RFEF el curso pasado remató con un tiro seco ajustado al palo del portero y anotó su primer tanto en el fútbol profesional.

Tras el descanso pasaron bastantes minutos sin acciones de peligro, hasta que en el 62 Jordi Cano le devolvió la asistencia de tacón a Carrique y el lateral francés batió a Guille Vallejo con un tiro raso.

En el minuto 69, nada más ingresar en el terreno de juego, Nacho Quintana anotó el 3-0 aprovechando un error del debutante Daniel Más y también firmó el 4-0 en el 84 después de una pérdida de Mamah.

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Jordi Escobar marcó para el Ceuta el 4-1 en el minuto 86 tras una asistencia de Kone y en el tiempo añadido Álex Calvo completó la 'manita' para el Andorra después de una espectacular asistencia de Efe Akman.