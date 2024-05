El Andorra lanza un mensaje de optimismo tras el descenso: "Volveremos con más fuerza"

El FC Andorra consumó el descenso a Primera RFEF a falta de una jornada para que termine LaLiga Hypermotion. El equipo tricolor necesitaba un auténtico milagro que finalmente no se dio. Los de Ferran Costa cayeron contundentemente ante el Oviedo con goles de Masca y De la Fuente en la segunda mitad.

En la segunda temporada de los del Principat en Segunda División, el equipo no ha logrado ser fiable en ningún momento del campeonato. Ni la dura decisión de prescindir de los servicios de Eder Sarabia para confiar en Ferran Costa surgió efecto.

Sin embargo, tras la noticia del descenso, el club andorrano ha lanzado un comunicado oficial para transmitir un mensaje sólido de fortaleza y optimismo de cara al futuro. Un futuro que pasará por intentar volver cuanto antes a la categoría de plata del fútbol español.

EL COMUNICADO DEL ANDORRA

"Después de la derrota vivida ayer en el campo del Oviedo, ha quedado matemáticamente confirmado el descenso del FC Andorra a primera RFEF, el que representa una decepción importante por todos los tricolores. Desde el club, pero queremos transmitir un mensaje sólido de fortaleza y optimismo de cara al futuro.

La evolución de la temporada no ha sido como esperábamos y no se han cumplido los objetivos que nos habíamos fijado. Toca abrir un periodo de reflexión para coger fuerzas y encarar este paso atrás con valentía y esfuerzo para intentar hacer dos adelante. Este es un proyecto a largo plazo y no nos pararemos aquí.

A pesar de la tristeza que nos comporta este descenso, nos sentimos muy orgullosos de todo el que hemos conseguido como club en los últimos años: una trayectoria deportiva ascendente que nos ha llevado hasta el histórico estreno a LaLiga, acompañada de un gran aumento de nuestra masa social. Hasta hace poco era difícil imaginar un Estadio Nacional lleno para ver jugar el FC Andorra contra equipos históricos, así como también lo eran los centenares de personas que nos han acompañado en muchos desplazamientos y la ilusión, confianza y afición creadas hacia el club y el equipo que han estado indispensables.

Es a partir de esto desde donde tenemos que continuar construyendo y creciendo desde hoy mismo, con el aprendizaje que hemos adquirido durante estos años, la determinación y la ambición que nos caracterizan y con el máximo compromiso que tenemos con el país y su gente.

Queremos agradecer a todos los abonados, seguidores y simpatizantes el apoyo que nos habéis dado a lo largo de toda la temporada y de estos años. Vosotros sois la parte más importante del FC Andorra y os podemos asegurar que haremos todo el que haga falta para que podáis volver a disfrutar y sentiros orgullosos del equipo. También queremos dar las gracias a todos los patrocinadores e instituciones del país por su espaldarazo al proyecto, apoyo que es y será capital para nosotros.

Bien seguro que el camino nos pondrá muchos retos delante y es por eso que desde el club continuaremos trabajando cómo hemos hecho siempre, con la máxima dedicación y esfuerzo para lograr nuevos éxitos. Volveremos con más bastante, estamos convencidos".