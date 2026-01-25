Andorra y el Huesca igualan un anodino partido

El FC Andorra y el Huesca se reparten los puntos en la lucha por la permanencia en un partido totalmente plano y por algunos momentos anódino.

Los de Carles Manso se avanzaron con un espectacular gol de Yeray Cabanzón y los de Jon Pérez, 'Bolo', empatarón con un gol de Kortajarena.

El FC Andorra tuvo una mejor puesta en escena contra un Huesca que entró frío al partido, pero que a medida que pasaban los minutos fue cogiendo el tacto al encuentro. Un partido dónde debutó con el club del Principado el defensa central Edgar González, cedido por el Almería.

En el minuto 5, Álvaro Martín dio el primer aviso. El medio, formado en el Real Madrid, se topó con un acertado Dani Jiménez que rechazó con una gran estirada el chute desde la frontal del madrileño después de una dejada de Josep Cerdà.

Poco después, llegó una acercamiento de Yeray González. El extremo, cedido por el Racing Club Santander, lo probó con un disparo desde la frontal del área que se fue fuera. Tres minutos después, un centro de Carrique por la derecha se paseó por el área pequeña y Toni Abad rechazó hacia su propia meta por encima del travesaño.

El Huescade Jon Pérez 'Bolo' despertó y, en el minuto 18, Dani Ojeda, totalmente solo, envió al exterior de la red.

En el otro lado del campo, Yeray Cabanzón pudo marcar el 1-0, pero su remate lo rechazó con el cuerpo Dani Jiménez.

En el minuto 30, el mismo jugador cántabro abrió el marcador con un remate de volea desde la frontal del área después de una dejada de pecho de Manu Nieto. Un gol espectacular de Yeray Cabanzón en su debut como local en el FC Andorra.

El Huesca, con las incursiones de Ángel Pérez, creó peligro y en el minuto 36 un centro del zaragozano lo remató en el área pequeña con la cabeza Kortajarena para empatar el partido.

En la reanudación, el FC Andorra tuvo el balón y el Huesca se defendió con mucha solidez y orden.

En el minuto 66, 'Lauti' De León remató de cabeza cruzado rozando el palo un centro de Carrique por la derecha.

El Huesca tuvo la suya, pero en el minuto 81, un centro de Kortajarena por la izquierda no lo acertó a rematar bien Jorge Pulido, en el área pequeña, con todo a favor.

El partido finalizó con empate a 1 en un partido dónde nadie mereció ganar.