El Andorra entrena en la Ciutat Esportiva del Barça

El FC Andorra vive momentos de tensa calma en LaLiga Hypermotion. La salida de Ibai Gómez del banquillo supuso un duro revés tras la racha de malos resultados -no suman tres puntos desde septiembre-, pero el reciente empate en Gijón ante el Sporting (1-1) mejoró en algo las sensaciones.

Aún sin entrenador en propiedad, el interino Carles Manso cuenta con la bendición del presidente Gerard Piqué para continuar, al menos, por el duelo copero ante la Cultural Leonesa este martes en tierras leonesas.

Junto a él actúan nombres como Daniel Ortíz o Aitor Yeto, todos en la línea de mejorar los resultados recientes para sacar al equipo del pozo: son el 19º clasificado con 18 puntos, en plena zona de descenso.

PRESENTES EN SANT JOAN DESPI

Como parte de la preparación del choque copero que tendrán los del Principado ante la Cultural Leonesa, el equipo se ha trasladado a la ciudad de Barcelona para su sesión de entrenamiento de este martes.

En la Ciutat Esportiva Joan Gamper y a puertas cerradas, los de Manso realizaron trabajos pensando en el duelo en León, valiéndose de los terrenos del Barça para el desarrollo de sus funciones, tal como ya lo ha hecho la entidad en anteriores ocasiones en Sant Joan Despí.

Tras finalizar los trabajos en la CE Joan Gamper, el equipo viajará a León este miércoles para asumir el duelo por la Copa del Rey, previsto para las 20:00h.

La jornada del jueves tendrá regreso a Andorra y entrenamiento por la tarde, mientras ya el viernes se dispondrán los últimos preparativos para el próximo partido liguero, correspondiente a la jornada 17 ante el Almería. El choque será a las 14.00h en el Estadi d'Encamp.