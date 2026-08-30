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SEGUNDA

El Andorra no puede ante un Eibar con un diez

Los vascos se quedaron con uno menos por las expulsión de Magunazelaia

Pese a ello, supieron rentabilizar el tanto de Aleix Garrido y llevarse el triunfo

Los andorranos no consiguieron ver portería

Los andorranos no consiguieron ver portería / FC Andorra

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Isaac Fandos

Frenazo en seco al gran arranque del Andorra. Los de Carles Manso no pudieron batir a un Eibar que se quedó con diez después de adelantarse, pero que supo defender su área con acierto para llevarse los tres puntos a tierras vascas.

Y eso que el inicio del encuentro tuvo el color local, con un arranque portentoso: antes de los treinta segundos de juego, Efe Akman obligó a Magunagoitia a sacar una gran mano para evitar el primer tanto del encuentro.

Los andorranos tenían la posesión del esférico, pero les costaba generar llegadas más allá de un remate de Schneider que obligó a Magunagoitia a volver a intervenir.

Antes del descanso, Jordi Cano también probó con un disparo desde cerca del área pequeña que se fue directo al lateral de la red.

En la segunda mitad, el Eibar aprovechó su primera y una de las únicas ocasiones del encuentro. Conexión catalana: Aleix Garrido habilitó a Iván Gil, eset se marchó por fuera, y la cedió de nuevo para el gerundense que no perdonó en el mano a mano.

El Andorra no dio su brazo a torcer, y se encontró con una situación inmejorable para intentar darle la vuelta al encuentro con la expulsión de Magunazelaia por una falta sobre Schneider.

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Pese a ello, el Eibar se supo defender con gran ahínco alrededor de su área, y no fue hasta el final que llegó la acción que pudo haber cambiado el signo del encuentro. El turco Efe Akman marcó un tanto que subió al marcador, pero el VAR lo invalidó y confirmó el segundo triunfo armero.

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