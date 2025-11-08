El Andorra se deja dos puntos en la visita al Huesca

El Huesca y el Andorra se repartieron los puntos al empatar a dos goles con un tiempo para cada equipo, ya que mientras que en la primera mitad los visitantes fueron muy superiores ante un flojo equipo oscense, en los segundos 45 minutos los locales revertieron el juego y el marcador (2-2).

No tuvo dominador el partido en sus inicios con los dos equipos que adoptaban muchas precauciones a la hora de elaborar el juego, aunque el Andorra estuvo más acertado en todas las acciones, y también para encarar la portería contraria.

En el ecuador de la primera parte el Andorra ya se había hecho con el control del centro del campo y se acercó con peligro teniendo varias acciones cerca de la portería del Huesca, que evitarían los defensores azulgranas a disparos a bocajarro de los andorranos para perforar la meta local.

El Andorra buscó siempre la portería contraria desde la elaboración del juego dominando y teniendo el control del partido, ante el Huesca que nunca estuvo cómodo, mostrándose nervioso, agarrotado y sin ideas.

El desconcierto y la falta de iniciativa del conjunto oscence las aprovechó el Andorra para adelantarse en el marcador por medio de Minsu en el minuto 29 de un disparo en las inmediaciones del área, estando libre de marca para batir a Dani Jiménez el segundo palo; y seis minutos más tarde, en pleno desconcierto del Huesca, llegó el segundo gol del Andorra en un fallo de Pulido que facilitó que Villahermosa batiera a Dani Jiménez.

En la primera parte el Huesca estuvo desaparecido y a merced del Andorra que se sintió dominador y muy cómodo tanto en defensa como en el centro del campo, y delante también encontró muchas facilidades a la hora de encarar la portería local ante un rival que nunca supo que hacer con y sin el balón.

En la segunda, el Huesca salió con más energía y buscando la portería contraria dominando en sus inicios al Andorra que se tuvo que conformar con capear el temporal aunque tampoco pasó muchos apuros, aunque el equipo azulgrana llegaría con ocasiones claras por medio de Kortajarena en el minuto 58 que envió un cabezazo fuera de la portería andorrana, otro cabezazo muy claro de Enrich en el minuto 62 a las manos de Owono, y más tarde en el minuto 68 tampoco acertó Luna a batir a Owono junto a la raya de la portería.

Tanto fue el cántaro a la fuente que en el minuto 77 tras el saque de falta de Sielva, Pulido cabeceó al las mallas de Owono que tras ser revisado durante cinco minutos se confirmó el gol, entrando el partido en un calvario para el Andorra ante el acoso del Huesca que porfío lograr la remontada que lograría en el minuto 88 por medio de un penalti que transformó Sielva.

Los últimos minutos fueron de infarto en pleno dominio de los oscenses que volcados sobre el área andorrana buscaron el tercer gol que les diera la victoria que al final no llegaría al saber defenderse con uñas y dientes el Andorra logrando un valioso empate.