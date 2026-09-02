El Andorra cierra con Diego Díaz un mercado frenético

El FC Andorra cerró con la llegada de Diego Díaz un mercado de fichajes ajetreado en el que se produjeron hasta 15 altas. La joven promesa del Racing Club de Santander, con contrato hasta 2029, aterrizó este martes en el Principado en calidad de cedido hasta final de temporada.

Mediapunta zurdo con capacidad de jugar como extremo, el de Santiago de Cartes disputó la pasada temporada en las filas del Rayo Cantabria, filial del club recién ascendido a Primera División. A sus 21 años, ya ha disputado cinco partidos en el fútbol profesional, uno de ellos en Primera División, precisamente hace 17 días contra el Villarreal.

Su gran proyección y su edad (21 años) obligaban al Racing a buscarle una cesión en LaLiga Hypermotion, puesto que la Segunda Federación -categoría en la que milita el Rayo Cantabria- se le quedaba pequeña.

"El jugador, de perfil ofensivo y talentoso, destacó el año pasado en Segunda RFEF en el filial del Racing, con 8 goles en 33 partidos", explicó el club tricolor en un comunicado.

Con la llegada de Diego Díaz a ultimísima hora, el FC Andorra cierra un mercado de fichajes con una profunda remodelación de su plantilla. Hasta 15 caras nuevas ha firmado el club andorrano, algunas con gran experiencia en Primera División como los porteros Pau López o Jesús Owono y otros debutantes en la categoría como el exdelantero del CE Europa Jordi Cano.

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También llegaron los defensores Andoni López, Spatz y Juan Sebastián, los centrocampistas Nacho Quintana, Schneider, Hugo Solozábal y Diego Díaz, y los atacantes Enes Sali, Moró Sidibe, Golubovic, Hugo López y Julián Rijkhoff.