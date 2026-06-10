Álvaro Martín, la primera baja del nuevo proyecto del FC Andorra

Álvaro Martín, centrocampista del FC Andorra, se convirtió en la primera baja del nuevo proyecto del club del Principado en la Liga Hypermotion. El jugador, de 25 años, llegó al FC Andorra en el verano del 2023 procedente del Real Madrid-Castilla y firmó un contrato hasta el 30 de junio del 2026 aunque el club blanco se reservó un 50% de una futura venta.

Con el FC Andorra jugó un total de 98 partidos oficiales anotando 6 goles y repartiendo 8 asistencias en dos temporadas en la Liga Hypermotion y una en Primera RFEF. Está temporada no tuvo mucha participación ni con Ibai Gómez ni después con Carles Manso. En total fueron 19 partidos en la competición doméstica con 2 asistencias y 885 minutos. En Copa del Rey participó en dos partidos.