Álex Calvo: "Estoy tranquilo, no tengo ningún tipo de presión"

El nuevo fichaje del Andorra explicó este miércoles que Sarabia le pide que trabaje, que se adapte al nuevo estilo y que "fluya sobre el campo" "Nos gustó la manera de cómo juega el Andorra, me encantó cómo me plantearon el proyecto y noté una profesionalidad increíble", declaró

Álex Calvo, extremo izquierdo andaluz del FC Andorra, ha sido presentado este miércoles como tricolor: "Yo estoy tranquilo. No tengo ningún tipo de presión. Voy a jugar como yo sé", aseguró el jugador de Córdoba, de tan sólo 19 años, y que firma por cinco temporadas con los del Principado.

El extremo, que aún tenia un año de contrato con el Málaga CF, debutó la temporada pasada con el primer equipo de los andaluces a las órdenes de Sergio Pellicer contra la UD Las Palmas. Marcó en su debut y es una de las jóvenes promesas del futbol español. "Salieron diferentes opciones para dejar el Málaga, pero nos gustó la manera de cómo juega el FC Andorra. Me encantó cómo me plantearon el proyecto y noté una profesionalidad increíble".

El internacional sub-19 confesó lo que le explicó Eder Sarabia. "El mister me ha dicho que cuenta conmigo, que trabaje y que me vaya adaptando a esta manera de jugar que es muy diferente a la que estaba acostumbrado. También que fluya en el campo y que sea yo mismo".

"Me considero un jugador muy competitivo. No me gusta perder a nada. Si tengo que defender la hago y con el balón en los pies lo que hago siempre es encarar a mis rivales y sacar beneficio de mi juego. En Málaga lo hacía", se definió.

Álex Calvo ya debutó con el FC Andorra en un amistoso contra el Girona y Eder Sarabia lo elogió. "Yo estoy bien. Hice la pretemporada entera con el Málaga y me encuentro bien. El equipo tiene mucha ambición y domingo vamos a ganar, ¿no?", respodió mirando a Jaume Nogués y sonriendo.

Jaume Nogués, director deportivo, se congratuló por el fichaje de Álex Calvo: "Nos llamó la atención en un partido de juveniles contra el Barça. Jugó muy bien y luego cuando debutó en segunda con el Málaga contra Las Palmas. Pensábamos que no podríamos aspirar a su fichaje, pero fuimos valientes y apostamos por él. Además él tuvo buenas intenciones para venir aquí".