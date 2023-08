La frase viral de Iddrisu Baba tras su fichaje por el Almería

Iddrisu Baba ha dejado a todos sorprendidos con su breve pero impactante declaración en el Aeropuerto de Palma de Mallorca La sinceridad y espontaneidad de Baba han sorprendido a muchos, generando especulaciones sobre su estado de ánimo

El mundo del fútbol se ha visto sacudido por las declaraciones del nuevo fichaje de la UD Almería, Iddrisu Baba, quien ha dejado a todos sorprendidos con su breve pero impactante declaración en el Aeropuerto de Palma de Mallorca. "Ni mal ni bien, estoy regular. No puedo decir más. Gracias, me tengo que ir", fueron las palabras nerviosas del centrocampista de 27 años, cuyo fichaje aún no ha sido confirmado oficialmente pero ya genera gran expectación.

Estas declaraciones, captadas por las cámaras presentes en el aeropuerto, han causado revuelo en las redes sociales y han sido compartidas y comentadas por miles de aficionados y seguidores del fútbol. La sinceridad y espontaneidad de Baba han sorprendido a muchos, generando especulaciones sobre su estado de ánimo y su perspectiva con respecto a su inminente cambio de club.

— ¿Estás contento por irte al Almería? 🙂

— Ni mal ni bien, estoy regular ☹️



Iddrisu Baba, un tipo sincero.



📽️ @EsportsIB3pic.twitter.com/gvxPrjRBjY — BeSoccer (@besoccer_ES) 10 de agosto de 2023

El traspaso de Iddrisu Baba a la UD Almería conlleva un encuentro con un entrenador que ya ha apostado por él en el pasado, Vicente Moreno. Este centrocampista, que ha sido parte integral del Mallorca durante casi una década, se muestra emocional al abandonar el equipo al que considera su hogar. "Es muy triste dejar un lugar al que considero mi hogar, un club en el que he vivido muchísimos buenos momentos", comenta Baba, reflejando la fuerte conexión que ha desarrollado con el Mallorca y su afición.

En un mensaje más extenso compartido a través de sus redes sociales, Baba expresa su agradecimiento a la familia rojinegra y comparte sus sentimientos hacia los seguidores del Mallorca. "Hasta que nos volvamos a encontrar, deciros que os quiero mucho, y muchas gracias por las oportunidades y experiencias que hemos compartido juntos. Una vez mallorquinista SEMPRE mallorquinista. Força Mallorca!!!", concluye el emotivo mensaje del futbolista.

El futuro de Iddrisu Baba en la UD Almería se presenta como un nuevo capítulo en su carrera, pero su profundo apego a su anterior equipo ha dejado una huella en los corazones de los aficionados del Mallorca. Mientras se espera la confirmación oficial de su traspaso a Almería, sus palabras sinceras y sentidas han dejado una marca en el mundo del fútbol.