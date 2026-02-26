Cristiano Ronaldo da el golpe: compra el 25% del Almería

Cristiano Ronaldo también quiere marcar goles en los despachos. Su llegada a Oriente Medio supuso un antes y un después en el fútbol saudí. Aún se le resiste sumar a su palmarés un título con Al-Nassr, pero, con la que puede ser su última Copa del Mundo en el horizonte, el luso ya pone en marcha sus aspiraciones empresariales. Si meses atrás adquirió una participación accionaria (un 15%) dentro de Al-Nassr, ahora acaba de hacerse con el 25% de la Unión Deportiva Almería, tercer clasificado de LaLiga Hypermotion y cuyo objetivo no es otro que el ascenso

En un comunicado publicado este jueves por la mañana, el futbolista de 41 años desveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, a través de la cual gestiona sus negocios e inversiones.

Cris, ilusionado

"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", anunció.

“La inversión se integrará en CR7 Sports Investments, una filial de nueva creación de CR7 SA, constituida para consolidar y gestionar las inversiones de Cristiano Ronaldo en el sector deportivo. CR7 Sports Investments actuará como vehículo para la evaluación y ejecución de oportunidades estratégicas en el ámbito del deporte profesional”, detalló. La cifra de la adquisición aún no ha sido revelada.

Noticias relacionadas

Por su parte, el presidente de la entidad indálica, Mohamed al Khereiji, expresó en el comunicado su satisfacción por el hecho de que Cristiano haya elegido su club para invertir: "Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí tanto en lo que respecta al equipo como la cantera", remarcó.