Cristiano celebra la victoria del Almería: "Seguimos"

El Almería se puso serio y, pese a no firmar su partido más brillante, venció cómodamente a la Cultural y Deportiva Leonesa para meterse, al fin, en posiciones de ascenso directo. Los indálicos, liderados por un Sergio Arribas que está a un nivel espléndido, suman 16 puntos de 18 posibles para acabar la jornada 29 en segunda posición.

Los locales se adelantaron pronto en el marcador en un partido que comenzó con un ritmo pausado, condicionado por la propuesta de la 'Cultu'. El conjunto almeriense encontró el camino hacia el gol en una acción iniciada por un Lopy que atrajo rivales en la salida de balón y generó el espacio necesario para que Arribas recibiera con ventaja. El madrileño se acomodó el balón y definió con precisión ante Badía para poner por delante al equipo indálico.

Tras el gol, el Almería trató de mantener el control sin asumir riesgos innecesarios. La Cultural dio un paso adelante en busca de protagonismo, aunque sin encontrar claridad en los últimos metros. Con el paso de los minutos el partido fue perdiendo ritmo. El balón pasó más tiempo en poder de la Cultural, pero el equipo de Rubi supo proteger su ventaja manteniendo las líneas juntas y sin conceder espacios.

El Almería regresó con una versión más intensa y vertical. El equipo rojiblanco recuperaba el balón con rapidez ante una Cultural con menor capacidad para presionar y comenzó a acercarse con peligro al área rival. El partido entró en un intercambio de llegadas, con disparos como el de Víctor García desde el vértice del área que el portero rojiblanco detuvo sin dificultades.

Rubi movió el banquillo dando entrada a Embarba y Arna, mientras que Ojeda también lo intentó con un lanzamiento que se marchó por encima del larguero tras una mala salida de balón del Almería.

El encuentro terminó de decantarse en el minuto 77. Tras una acción enrevesada en los cambios y con Lopy lesionado, un centro de Centelles lo cabeceó Melamed y Badía logró evitar el gol en primera instancia. Sin embargo, Arribas apareció atento en el área para empujar el rechace y firmar el segundo tanto.

Ya en el tramo final, Thalys puso la guinda con una brillante acción individual que sentenció el partido y situó al Almería en puestos de ascenso directo.

Cristiano, orgulloso

Si el UD Almería Stadium preparó un mosaico a modo de guiño a Cristiano Ronaldo, que adquirió el 25% de la entidad hace un par de semanas, con el lema "¡Vamos con todo Siuu!", fue el luso quien reaccionó al vital triunfo de los indálicos a través de sus redes sociales. "Gran victoria hoy. Seguimos", acompañado de los colores rojo y blanco, publicó en una 'story' de 'Instagram'.

Noticias relacionadas

Cristiano festejó el triunfo del Almería sobre la Cultural y Deportiva Leonesa / @Cristiano

Fue la primera victoria del Almería desde su entrada al club como accionista y lo festejó por todo lo alto.