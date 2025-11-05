Vitoria, ciudad donde el deporte late con fuerza

Vitoria-Gasteiz volvió a vivir una gran tarde de deporte y emoción. Más de 25.000 personas se dieron cita este domingo entre Mendizorrotza y el Buesa Arena para disfrutar de las victorias de Deportivo Alavés y Baskonia, confirmando una vez más el enorme poder de convocatoria de ambos equipos en la ciudad y su papel como motor de ocio y sentimiento colectivo en el territorio.

En Mendizorrotza, 17.149 aficionados acompañaron al Deportivo Alavés en su triunfo frente al RCD Espanyol, firmando la tercera mejor entrada de la temporada en una campaña que promedia 16.220 espectadores por partido. El ambiente en el estadio volvió a demostrar la fidelidad y la pasión de una afición que no deja de llenar el templo albiazul jornada tras jornada.

Horas más tarde, el Buesa Arena reunió a 8.273 espectadores para vivir en directo la victoria del Baskonia frente al líder invicto hasta la fecha de la Liga Endesa, el La Laguna Tenerife. La marea azulgrana volvió a convertir el pabellón gasteiztarra en una fiesta del baloncesto en una semana redonda para los de Galbiati.

¡𝟮𝟱.𝟬𝟬𝟬 personas disfrutaron este domingo de Mendizorrotza y Buesa Arena, motores de ocio del territorio!



Los seguidores albiazules y baskonistas vivieron en directo las prestigiosas victorias de sus equipos.



La coincidencia de ambas citas en una misma tarde permitió que más de 25.000 personas disfrutaran del deporte en Vitoria-Gasteiz, consolidando a la capital alavesa como una referencia en la organización y seguimiento de grandes eventos deportivos.